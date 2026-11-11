به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه تئاتر مستقل، نمایش «خشم و هیاهو» نوشته رجینالد رز که عنوان اصلی آن «دوازده مرد خشمگین» است با ترجمه ندا ترابی و طراحی و کارگردانی مریم کاظمی برای اجرا در پاییز و زمستان ۱۴۰۵ آماده می‌شود.

در این نمایش سیزده نوجوان که در طرح فراگیر «عدالت در جامعه» شرکت کرده اند به عنوان هیئت منصفه آموزش می‌بینند و قرار است که در یک دادگاه واقعی در جریان دادرسی قرار بگیرند.

«خشم و هیاهو» برای مخاطبان بزرگسال و نوجوان تولید شده و آنها را در چالش قضاوت، اشتراک گذاری اطلاعات، دفاع و داوری شریک می‌کند.

این نمایش که جدیدترین تولید گروه تئاتر مستقل به شمار می‌رود با همراهی هنرمندان حرفه ای و نوجوان این گروه آخرین مراحل آماده‌سازی را سپری می‌کند.

گروه تئاتر مستقل که پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ با اجرای عمومی نمایش «موزیکالیته» بیست و پنج سال فعالیت مستمر خود در تئاتر، اجرای صحنه‌ای، آموزش کودکان و نوجوانان، برپایی فستیوال و رپرتوار آثار را جشن گرفت، در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر فعالیت آموزشی گروه تئاتر مستقل و گسترش دامنه فعالیت خود از گروه سنی خردسال تا بزرگسال زیر نظر مریم کاظمی فعالیت خود را ادامه داده و آثار متنوعی را برای اجرای عمومی پایان دوره هر گروه سنی و همینطور اجراهای فارغ‌التحصیلان در دست تولید دارد.