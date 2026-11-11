پگاه معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به اشاره به اهمیت تئاتر حرفه‌ای در آموزش رفتارهای اجتماعی بر ضرورت نگاه تخصصی و کارشناسی به گروه سنی خردسال تاکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر مسئولان، هنرمندان و برنامه سازان به این دوره حساس از رشد کودکان شد.

وی با اشاره به ۱۸ سال سابقه فعالیت مستمر خود در عرصه تئاتر گفت: از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی فعالیت خود را در حوزه تئاتر خردسال متمرکز کرده‌ام و نسبت به مسائل کودکان و نوجوانان دغدغه‌مند هستم.

داور بازبین مرحله نخست جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه سال‌ها تجربه مربیگری نمایش خلاق در مهدکودک‌ها و مدارس ارتباط مستقیمی با دنیای ذهنی خردسالان برقرار کرده‌ام عنوان کرد: آثار متعددی متناسب با درک و ویژگی‌های این گروه سنی تولید کرده‌ام و می‌طلبد به آنها توجه ویژه‌ای شود.

معصومی با تاکید بر تفاوت‌های بنیادین تئاتر خردسال و تئاتر کودک خاطرنشان کرد: جامعه خردسال خشت نخست و سنگ بنای آینده کودکان و نوجوانان ما است و نمی‌توان بدون سرمایه‌گذاری بر درک عاطفی، شناختی و رفتاری خردسالان انتظار داشت در مراحل بعدی رشد با کودکانی خلاق و دغدغه‌مند مواجه شویم.

وی افزود: خردسالان به دلیل ویژگی‌های خاص دوران رشد، به زبان بصری، ریتم، ابزار و نشانه شناسی ویژه‌ای نیاز دارند و تئاتر خردسال باید با نگاهی کاملا حرفه‌ای، علمی و متفاوت از سایر بخش‌های تئاتر تولید شود و در این حوزه باید مفاهیم و موضوعات از طریق آموزش غیرمستقیم به کودکان منتقل شود.

داور بازبین مرحله نخست جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به تجربه‌های خود در زمینه نمایش خلاق و آموزش‌های پایه‌ای به کودکان از جدیدترین اثر نمایشی خود نیز سخن گفت و عنوان کرد: حضور مستقیم در مهدکودک‌ها و مدارس به عنوان مربی نمایش خلاق به من آموخت که خردسالان بازی را به عنوان نخستین الگوی یادگیری می‌پذیرند.

وی ادامه داد: نمایش «دوست من لاکی» را طراحی و تولید کرده‌ام که متاسفانه تاکنون شرایط اجرای عمومی آن فراهم نشده، این اثر با محتوایی روان‌شناختی و آموزشی برای مخاطبان خردسال آماده شده و امیدوارم با فراهم شدن بسترهای مناسب به زودی روی صحنه برود تا مخاطبان اصلی آن از این تجربه هنری بهره‌مند شوند.

معصومی در ادامه با اشاره به پیوند هنر و مسائل اجتماعی از پذیرفته شدن اثر خود به عنوان نویسنده نمایش «لباس‌های پرماجرا» به کارگردانی پدرام معصومی در بخش خیابانی این دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان خبر داد.

وی با بیان اینکه این نمایش در مرحله بازبینی داوران بخش خیابانی قرار گرفته و در میان هفت اثر منتخب این بخش حضور دارد بیان کرد: تئاتر خیابانی زبانی صریح و بی‌واسطه دارد و در این نمایش تمرکز ما بر کودکان کار است، قشری که بیش از هر چیز به توجه، حمایت و شنیده شدن نیاز دارند.

این هنرمند همدانی خاطرنشان کرد: همان‌طور که خردسالان امروز آینده جامعه ما را می‌سازند، کودکان کار نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه اجتماعی هستند و هنر وظیفه دارد صدای این گروه باشد.

وی در پایان با تاکید بر ظرفیت تئاتر خیابانی برای طرح مسائل ملموس اجتماعی گفت: امیدواریم اجرای نمایش‌هایی با مضامین اجتماعی و کودک محور بتواند گامی موثر در راستای جلب توجه عمومی و حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی باشد.