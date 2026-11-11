https://mehrnews.com/x3dzQx ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ کد مطلب 7008103 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ وداع خبرنگاران گلستانی با شهید خوشنام گرگان-اهالی رسانه گلستان با حضور در مراسم وداع با شهید خوشنام، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 7008103 کپی شد مطالب مرتبط تفکرمان غربی است، اگر هم اسلامی است، عزم اجرای آن را نداریم گرگان پای عهدی که با شهدا بسته ایستاده است خوی در ۲۰ نقطه میزبان شهید گمنام شد؛ تجدید بیعت با آرمان های انقلاب چهار شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قم تشییع میشوند عطر شهید گمنام در رامسر برچسبها گلستان گرگان شهید
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