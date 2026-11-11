به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن شاخص قیمت تولیدکننده این بخش با رسیدن به عدد ۱۰۷۰.۸، نسبت به فصل قبل ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۱۴۶.۷ درصد و تورم سالانه آن ۱۲۴.۲ درصد ثبت شده است.

کاهش تورم فصلی

در تابستان ۱۴۰۵، تورم فصلی محصولات گاوداری‌های صنعتی به ۱۱.۳ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۲۱.۸ درصد)، ۱۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در میان اقلام این بخش، کمترین تورم فصلی مربوط به «شیر» با ۶.۹ درصد و بیشترین آن مربوط به «کود» با ۲۲.۵ درصد بوده است.

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات گاوداری‌های صنعتی به ۱۴۶.۷ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱۴۵.۳ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور، در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴۶.۷ درصد افزایش یافته است.

در میان اقلام این بخش، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به «کود» با ۷۵ درصد و بیشترین آن مربوط به «شیر» با ۱۵۶.۴ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

تورم سالانه محصولات گاوداری‌های صنعتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ به ۱۲۴.۲ درصد رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ثبت‌شده در فصل قبل (۹۷.۷ درصد)، ۲۶.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان اقلام این بخش، «کود» با ۵۴.۹ درصد کمترین و «شیر» با ۱۳۱.۶ درصد بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.

تغییرات استانی شاخص قیمت تولیدکننده

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استان‌های کشور نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۵، شاخص در تمامی استان‌ها نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.

بر این اساس، بیشترین افزایش فصلی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به استان مرکزی با ۳.۶ درصد بوده است.

همچنین مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده استان‌ها در تابستان ۱۴۰۵ با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که استان مازندران با ۱۷۰.۹ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۷۶.۲ درصد کمترین افزایش را ثبت کرده‌اند.

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