به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «یوکرونیا؛ چگونه شهر زمان را می‌بلعد؟» به مدیریت هنری رافی داوتیان و غزاله ساکتی، روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در گالری آرتیبیشن آغاز به کار می‌کند. این نمایشگاه به‌عنوان نمایشگاه سالانه‌ گروهی از دانشجویان و هنرمندان جوان با زمینه مجسمه‌سازی و با رویکردی میان‌رشته‌ای برگزار می‌شود.

این مجموعه در ۲ بخش موازی به رابطه تعاملی شهر و شهروندان، از بعد زمانی و مکانی، می‌پردازد. آثار این نمایشگاه در رسانه‌های مختلف هنر معاصر، شامل چیدمان، ویدیو آرت، عکاسی، متن و مجسمه، در سالن‌های اصلی، سالن زیرزمین و فضای باز (حیاط) گالری ارائه می‌شوند.

ندا محسن‌پور، غزل زارع، متین قادری، نیکو غفاری، ملینا خسروی، هانا الماسی، پارمین خزایی، آیناز رشتی، صبا صالحی، سنا رحیم‌پور، محیا اورعی، فاطمه محمدیان، آیدا نیک‌فر، هدیه مانیان، ملیکا رضازاده، شیدا مدبر، امیر دانایی، میعاد معادی، درسا نقشی، مهدی کرمی، ملیکا خوش‌زبان، ایلیا سلیمی، الهام محمدی و نرگس زارعی از هنرمندان این رویداد هستند.

رافی‌داوتیان در بخشی از بیانیه این نمایشگاه بیان کرده است: «یوکرونیا در ادبیات عصر روشنگری به جای مکان، بعد زمان را تغییر می‌دهد؛ به این معنا که پیشرفت تاریخی تمدن بشری در حال حاضر را سرنوشتی رو به کمال می‌پندارد و به جای جابه‌جایی مکان، زمان را جابه‌جا می‌کند. یوکرونیا آینده خوب را در مفهوم پیشرفت تاریخی انسان ذوب می‌کند و زمان حال را با همه کاستی‌ها و بی‌عدالتی‌هایش، با ایده حرکت به سوی آینده‌ای بهتر برای شهروندان، قابل تحمل می‌سازد.»

علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند. نمایشگاه «یوکرونیا» تا ۶ آذر ادامه دارد.