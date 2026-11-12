روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی آسمان استان همدان در روزهای آینده عمدتا صاف و قسمتی ابری خواهد بود.

وی با اشاره به پایداری جو افزود: در ساعات اولیه روز افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از فردا به‌تدریج دمای هوا در استان افزایش می‌یابد و در سه تا چهار روز آینده حدود ۲ تا سه درجه از سرمای هوا کاسته می‌شود.

زاهدی گفت: روز گذشته بیشینه دما با ۱۵ درجه سانتی‌گراد در نهاوند ثبت شد و صبح امروز گل‌تپه با دمای منفی چهار درجه سردترین نقطه استان بود و دمای هوای همدان در گرمترین ساعت به ۱۳ درجه و در سردترین ساعت به منفی سه درجه سانتی‌گراد رسید.