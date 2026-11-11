به گزارش خبرنگار مهر، رضا لنگری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۳ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی شده که در جریان آن، ۲۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: توان مصرفی این تجهیزات حدود ۶۱۵ کیلووات برآورد شده و میزان انرژی مصرف‌شده توسط این مراکز به بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات‌ساعت رسیده است؛ رقمی که معادل مصرف برق سالانه حدود یک‌هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی است و بیانگر حجم قابل توجه انرژی مصرفی در فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز است.

وی با اشاره به نحوه تأمین برق این مراکز تصریح کرد: ۸۵ درصد پرونده‌های کشف‌شده مربوط به استفاده از انشعاب غیرمجاز از پشت کنتور بوده و ۱۵ درصد دیگر با استفاده از انشعاب مجاز، اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارز کرده‌اند.

لنگری ادامه داد: از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده در سال جاری، ۸۸ درصد در بخش خانگی، ۵ درصد در بخش تجاری، ۲ درصد در بخش صنعتی و ۵ درصد در بخش کشاورزی شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی و برخورد قانونی با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز این دستگاه‌ها علاوه بر تحمیل بار مضاعف به شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و افزایش احتمال بروز اختلال در تأمین برق می‌شود؛ ازاین‌رو شناسایی و برخورد با این مراکز با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، اطلاعات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.

لنگری همچنین با اشاره به اجرای طرح پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: شهروندانی که اطلاعات مستند و مؤثر درباره فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز ارائه کنند، متناسب با تعداد دستگاه‌های کشف‌شده، مشمول دریافت پاداش نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان خواهند شد.