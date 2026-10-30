کشف ۲۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در خراسان رضوی

رضا لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۰ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با ۲۹ دستگاه ماینر در شهرستان‌های چناران، تربت‌حیدریه، رشتخوار و سبزوار از ابتدای مهرماه تاکنون خبر داد.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بیان کرد: در چارچوب اجرای طرح مهتاب و در راستای شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از ابتدای مهرماه تاکنون، در مجموع ۱۰ مرکز غیرمجاز در چهار شهرستان استان شناسایی و ۲۹ دستگاه ماینر از این مراکز کشف شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، در شهرستان چناران ۲ مرکز با ۶ دستگاه ماینر، در شهرستان تربت‌حیدریه ۵ مرکز با ۱۱ دستگاه، در شهرستان رشتخوار نیز یک مرکز با ۵ دستگاه و در شهرستان سبزوار ۲ مرکز با ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده است.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه برق، می‌تواند موجب افزایش بار شبکه و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان شود.

لنگری در پایان بر اهمیت همکاری شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز تأکید کرد و خواستار مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک به مراجع ذی‌ربط شد.