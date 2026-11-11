به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما»، برگزیدگان بخش‌های مختلف شامل آثار پژوهشی، گزارش، گفت‌وگو، یادداشت و مقاله، عکس، فیلم و بخش ویژه «تبریز در جنگ تحمیلی سوم» معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این دوره از جشنواره، آثار پژوهشی و رسانه‌ای فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.

برگزیدگان بخش آثار پژوهشی

در بخش آثار پژوهشی، ایرج تیموری، پریناز بادامچی‌زاده و علی اسکویی ارس به‌عنوان برگزیدگان رتبه نخست معرفی شدند.

پویا جودی و اسما فرش‌فروش آسمانی رتبه دوم این بخش را کسب کردند و مهسا اسدزاده، اکبر رحیمی و فیروز آقازاده نیز به‌عنوان برگزیدگان رتبه سوم معرفی شدند.

برگزیدگان بخش آثار رسانه‌ای

در بخش گزارش، حامد سلطانپور از پایگاه خبری تحلیلی آناج رتبه نخست، سیدحسین هاشمی از پایگاه سازه‌خبر رتبه دوم و قمر طالبی از پایگاه خبری تحلیلی واژه رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش گفت‌وگو، سیدکمال هاشمی، پویا مودتی و محمدرضا آخوندی از پایگاه اخبار معماری رتبه نخست را به دست آوردند. مریم جودی از خبرگزاری ایسنا برگزیده رتبه دوم و طاهره اشرفیان‌فرد از پایگاه خبری تبریز بیدار برگزیده رتبه سوم این بخش شدند.

در بخش یادداشت و مقاله نیز مهدیه یلدایی از روزنامه سرخاب رتبه نخست، مهدی حمیدی شفیق از مجله کوچه در پرونده تبریز رتبه دوم و احد نقش‌شور از خبرگزاری فارس رتبه سوم را کسب کردند.

مینا نوعی‌نوشهر از خبرگزاری مهر نیز به‌عنوان برگزیده بخش عکس پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» معرفی شد.

در بخش فیلم، امیرحسین نامی از پایگاه خبری تحلیلی نصر رتبه نخست را به دست آورد و حنانه عباسی، ثنا مشهودی و مهدی مهدوی از پایگاه خبری تحلیلی شهرآگاه به‌عنوان برگزیدگان رتبه دوم معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان بخش ویژه «تبریز در جنگ تحمیلی سوم»

در بخش ویژه جشنواره با عنوان «تبریز در جنگ تحمیلی سوم»، سعید صادقی از خبرگزاری ایسنا و هادی لزیری از خبرگزاری ایرنا به‌عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

تقدیر از فعال رسانه‌ای حوزه مدیریت شهری

در بخش تقدیر ویژه این جشنواره، از طاهر خیری، مدیرمسئول پایگاه خبری گلبرگ، به پاس تداوم و تنوع در تولید آثار رسانه‌ای در حوزه مدیریت شهری تجلیل شد.

پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» با هدف ارج نهادن به فعالیت‌های پژوهشی و رسانه‌ای و توجه به مسائل شهری برگزار شد و با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.