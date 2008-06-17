واریز 7 میلیارد دلار به ذخیره ارزی / درآمد مالیاتی مصوب محقق می شود

سید ابوالفضل فاطمی زاده در گفتگو با مهر گفت: در دو ماه ابتدای سال جاری طبق گزارشات بانک مرکزی نزدیک به 7 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت واریز شده است.

خزانه دار کل کشور افزود: بانک مرکزی مقداری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را تبدیل به ریال و به خزانه واریز کرده و بقیه در حدود 7 میلیارد دلار به حساب ذخیره واریز شده است.

وی در مورد میزان درآمدهای مالیاتی واریزی به خزانه با بیان اینکه روال واریز درآمدهای مالیاتی به خزانه از یک روند ساده تر و معمول تری برخوردار است، گفت: اما درآمدهای مالیاتی که عمدتا درآمد شرکتهای دولتی به غیر دولتی یا مشاغل است، از تیرماه به بعد تحقق پیدا می کند.

فاطمی زاده ادامه داد: معمولا چون صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی در تیرماه ارائه می شود، با هماهنگی صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی کشور ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال قبل داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد سه ماه ابتدای سال ملاک قضاوت درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم است، پیش بینی کرد رقم مالیاتی پیش بینی شده در بودجه محقق شود.