به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به اهمیت مشارکت ایمیدرو در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزود: به‌جای پراکنده‌کاری و آغاز هم‌زمان چندین پروژه، باید امکانات و منابع موجود را به سمت تکمیل مسیرها و طرح‌های مهم و اولویت‌دار هدایت کنیم.

وی همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها و تمرکز بر طرح‌های دارای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های معدنی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینه بهره‌برداری سریع‌تر و اثربخش‌تر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر رعایت استانداردها و ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی نیز تأکید کرده و افزود: در قبال آینده و حقوق نسل‌های بعدی مسئولیت داریم و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی باید به‌صورت اصولی، کارشناسی و با تأیید دستگاه‌های مسئول انجام شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های معدنی نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق مردم و محیط زیست تمام شود، اضافه کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان باید در چارچوب ضوابط قانونی و زیست‌محیطی و بدون آسیب به منابع طبیعی و زندگی مردم دنبال شود.

وی بر ضرورت تقویت جایگاه و اختیارات شورای معادن استان تأکید کرده و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این شورا در چارچوب اختیارات قانونی، مشابه شورای معادن کشور، مسائل و چالش‌های حوزه معدن را بررسی کرده و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های معدنی تصمیم‌گیری مؤثرتری داشته باشد.

در این جلسه راهکارهای توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی و همچنین ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی در بهره‌برداری از معادن استان مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.