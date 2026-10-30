ایزدپناه: سیره حضرت زهرا(س) الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ایزدپناه صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت شناخت سیره اهل‌بیت(ع) و پایبندی به آموزه‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی ، اظهار کرد:حضرت زهرا(س) نیز در این منظومه از جایگاهی ویژه برخوردار است.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه تعبیر «لولا فاطمه» بیانگر منزلت حضرت زهرا(س) است، افزود: در نگاه دینی، جایگاه آن حضرت با حقیقت رسالت پیامبر اکرم(ص) پیوند دارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های خانوادگی حضرت زهرا(س)، از جمله تربیت فرزندان، گفت: توجه به مقام معنوی ایشان نباید موجب غفلت از مسئولیت‌ها و دشواری های زندگی روزمره آن حضرت شود.

سیره حضرت زهرا(س) معنویت و مسئولیت پذیری را پیوند می‌دهد

حجت‌الاسلام ایزدپناه از بررسی‌هایی که به مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نسبت داده شده گفت و افزود :بیش از ۱۱۰ میلیون نفر از سادات در جهان شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به آیه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» اظهار کرد: یکی از برداشت‌های مطرح شده از این آیه، اشاره به برکت و تداوم نسل پیامبر اکرم(ص) از طریق حضرت زهرا(س) است.

آموزه‌های دینی، همدلی اجتماعی را تقویت می‌کنند

کارشناس مذهبی با تأکید بر رعایت حلال و حرام گفت: پایبندی به آموزه‌های دینی در رفتار فردی و اجتماعی از مسئولیت‌های مهم مؤمنان و است و بی‌توجهی به این آموزه‌ها می‌تواند پیامدهایی برای زندگی انسان داشته باشد.

وی بر پرهیز از اصرار بر خطا و کوچک شمردن آن تأکید کرد و افزود: انسان باید در برابر رفتار خود احساس مسئولیت داشته باشد و برای اصلاح و جبران لغزش هایش بکوشد.

حجت‌الاسلام ایزدپناه همبستگی اجتماعی را ضروری دانست و گفت: فاصله گرفتن مردم از یکدیگر و دامن زدن به اختلاف‌ها می‌تواند به جامعه آسیب برساند؛ ازاین‌رو توجه به مشکلات مردم و تقویت همدلی اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم، خواستار تقویت همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی شد و همراهی مردم را عاملی مهم در حفظ انسجام جامعه دانست.