مرادنیا: بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی بیجار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مرادنیا صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران بیجار اظهار کرد: فعالیت در بخشداری مرکزی فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت‌ها، مسائل و مشکلات روستاها و ارزیابی وضعیت خدمات‌رسانی و توسعه روستایی فراهم کرد.

وی افزود: از ابتدای مسئولیت در بخشداری مرکزی، تهیه شناسنامه جامع روستاها و تدوین نقشه راه برای پیگیری مسائل و برنامه‌ریزی در حوزه عمران و آبادانی روستاها در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد با حضور میدانی، نقاط قوت و ضعف هر روستا به‌صورت دقیق شناسایی شود.

بخشدار مرکزی بیجار با اشاره به نتایج این اقدامات بیان کرد: پس از گذشت حدود ۱۸ ماه، بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی در سطح روستاهای بخش مرکزی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

مرادنیا با قدردانی از همراهی فرماندار، شوراهای اسلامی و مجموعه همکاران بخشداری خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل تلاش مجموعه‌ای از عوامل و همکاری دستگاه‌های مختلف بوده و آمار پروژه‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و مستندات عملکردی استخراج شده است.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد بخشداری مرکزی در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس ارزیابی انجام‌شده، بخشداری مرکزی بیجار با کسب امتیاز ۸۸.۵، رتبه سوم استان را به دست آورد و در حوزه عمرانی نیز با امتیاز کامل ۱۰۰، رتبه نخست استان را کسب کرد.

بخشدار مرکزی بیجار ادامه داد: در این ارزیابی، شاخص‌هایی همچون جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و سایر اقدامات عمرانی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت برخی شاخص‌ها در مقایسه با دوره قبل رشد قابل توجهی داشته است.

مرادنیا با بیان اینکه ارزیابی عملکرد فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه است، افزود: در کنار موفقیت‌های به‌دست‌آمده، مواردی همچون کمبود نیروی انسانی متناسب با چارت سازمانی، محدودیت فضای اداری، ضعف در مستندسازی و نبود بانک اطلاعاتی جامع برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی از جمله چالش‌های مطرح‌شده در ارزیابی بود.

وی اضافه کرد: بخشداری مرکزی با محدودیت نیروی انسانی مواجه است و بخش قابل توجهی از امور مربوط به روستاهای این بخش با ظرفیت اداری محدود پیگیری می‌شود؛ با این وجود، تلاش شده است بازدیدهای میدانی، پیگیری مطالبات مردم و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی متوقف نشود.

آب‌رسانی و رفع تنش آبی اولویت توسعه روستاها

بخشدار مرکزی بیجار با اشاره به اولویت‌های عمرانی در روستاها اظهار کرد: در برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها، توجه به زیرساخت‌های اساسی سکونت در روستاها به‌ویژه تأمین آب شرب و بهسازی معابر در اولویت قرار گرفت؛ چراکه نبود آب پایدار و سالم می‌تواند زمینه مهاجرت روستاییان را فراهم کند.

مرادنیا افزود: در برخی روستاها با وجود برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مختلف، مشکل دسترسی به آب شرب مناسب موجب بروز مشکلات جدی برای خانوارها و حتی مهاجرت تعدادی از ساکنان شده بود.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات آب‌رسانی در روستاهای دارای تنش آبی بیان کرد: در برخی مناطق، فرسودگی شبکه توزیع و نبود دسترسی مناسب به آب بهداشتی، زندگی روزمره مردم را با دشواری مواجه کرده بود و برای رفع این مشکلات، موضوع از طریق مجموعه شهرستان و دستگاه‌های متولی پیگیری شد.

بخشدار مرکزی بیجار با اشاره به یکی از پروژه‌های آب‌رسانی در روستای شیرکش اظهار کرد: این روستا با مشکلات جدی در تأمین آب مواجه بود و در مقطعی میزان دسترسی خانوارها به آب به‌شدت کاهش یافته بود؛ با پیگیری‌های انجام‌شده و اجرای اقدامات مورد نیاز، روند تکمیل پروژه دنبال شد تا آب پایدار و بهداشتی در اختیار اهالی قرار گیرد.

مرادنیا تأکید کرد: رفع تنش آبی در روستاها از اولویت‌های جدی بخشداری است و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات موجود، مشکلاتی که سال‌ها مطالبه مردم بوده است، برطرف شود.

پیگیری مطالبات روستاییان با وجود محدودیت اعتبارات

وی در ادامه با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار اجرا نشده بودند، گفت: بخشی از مطالبات مردم در روستاها به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که با وجود اهمیت بالا، به دلیل محدودیت منابع مالی روی زمین مانده بود؛ در چنین شرایطی تلاش کردیم با اولویت‌بندی نیازها و استفاده از ظرفیت‌های محلی، اجرای طرح‌ها را پیش ببریم.

مرادنیا افزود: در برخی روستاها مشکلات معابر و زیرساخت‌های خدماتی به‌گونه‌ای بود که تردد مردم، به‌ویژه در فصل بارندگی، با دشواری همراه می‌شد؛ از این‌رو با مشارکت اهالی و استفاده از امکانات موجود، اقدامات لازم برای بهسازی معابر و اجرای پروژه‌های مورد نیاز انجام گرفت.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی نباید صرفاً به تأمین اعتبارات کلان وابسته باشد و در بسیاری از موارد می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، جلب مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های همکار، بخشی از مشکلات را با هزینه کمتر برطرف کرد.

بخشدار مرکزی بیجار تأکید کرد: هدف اصلی بخشداری مرکزی، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، کاهش محرومیت‌ها و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاهاست و پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات زیرساختی مردم همچنان در اولویت قرار دارد.

تقویت ناوگان ماشین‌آلات و پشتیبانی از خدمات شهرستان

بخشدار مرکزی بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین و به‌کارگیری ماشین‌آلات در بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، تعدادی دستگاه خودرو از جمله چند دستگاه نیسان برای تقویت امکانات بخش مرکزی تأمین شد که علاوه بر کمک به امور روستاها، در خدمت‌رسانی به مجموعه شهرستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مرادنیا افزود: ظرفیت ماشین‌آلات و خودروهای دهیاری‌ها تنها به امور داخلی روستاها محدود نمانده و در مواقع نیاز، برای پشتیبانی از فعالیت‌های اجرایی شهرستان نیز به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به انتقال تجهیزات ساختمان جدید فرمانداری بیجار بیان کرد: در جریان جابه‌جایی تجهیزات ساختمان جدید فرمانداری، خودروها و امکانات دهیاری‌های بخش مرکزی نقش مؤثری داشتند و با استفاده از این ظرفیت، عملیات انتقال تجهیزات طی پنج روز انجام شد.

بخشدار مرکزی بیجار خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد که با هم‌افزایی میان بخشداری، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی می‌توان از امکانات موجود به شکل مؤثرتری استفاده کرد و بخشی از نیازهای اجرایی شهرستان را نیز پاسخ داد.