امید سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین منابع مالی طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، معرفی ۶۲ طرح مصوب برای دریافت یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۸ طرح جذب شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به پیگیری برای تسریع در تأمین اعتبار طرح‌ها بیان کرد: هماهنگی با بانک‌های عامل، تکمیل پرونده‌های اعتباری سرمایه‌گذاران و رفع موانع موجود از جمله اقداماتی است که برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات انجام شده است.

سلیمی با تشریح ظرفیت اشتغال‌زایی این طرح‌ها گفت: با افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های مذکور، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۹۴ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای سه‌هزار و ۵۷۶ نفر فراهم می‌شود.

وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از الزامات تقویت اقتصاد کشاورزی دانست و افزود: گسترش این صنایع علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، به افزایش ارزش افزوده، رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی کمک می‌کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: با همکاری بانک‌های عامل و تسریع در تخصیص و پرداخت تسهیلات، می‌توان روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را شتاب بخشید و ظرفیت‌های موجود در بخش صنایع تبدیلی و غذایی استان را به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال تبدیل کرد.