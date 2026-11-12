سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا و همچنین تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این آیین، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی را در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد کرد.

وی افزود: از ساعت یک بامداد روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، توقف هرگونه وسیله نقلیه در محدوده‌های منتهی به چهارراه نورباران، میدان بزرگمهر، چهارراه آبشار و همچنین در طول خیابان امام سجاد (ع) در مسیر رفت و برگشت تا میدان شهید لاوی و گلستان مطهر شهدا ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: از ساعت هفت صبح روز جمعه نیز تردد هرگونه وسیله نقلیه در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به چهارراه نورباران و زیرگذر شهید آقاخانی ممنوع می‌شود.

مولوی تصریح کرد: محدودیت تردد همچنین در حاشیه شمالی میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع حمزه در خیابان مشتاق و چهارراه نورباران به سمت میدان بزرگمهر، مسیر میدان بزرگمهر به سمت چهارراه آبشار و جنوب پل خواجو به سمت میدان فیض و چهارراه آبشار اعمال خواهد شد.

وی افزود: مسیر پل غدیر در خیابان آبشار سوم به سمت چهارراه آبشار، میدان فیض به سمت چهارراه آپادانا و همچنین مسیر چهارراه آپادانا به سمت میدان شهید لاوی نیز مشمول ممنوعیت تردد خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تردد وسایل نقلیه از تقاطع آیت‌الله رحیم ارباب به سمت تقاطع سپهسالار و تمامی مسیرهای منتهی به خیابان امام سجاد (ع) نیز ممنوع است.

مولوی ادامه داد: محدودیت‌های ترافیکی در مسیر چهارراه فرایبورگ و میدان بسیج به سمت گلستان مطهر شهدا و میدان فیض و همچنین در مسیرهای برگشت اعمال می‌شود و تردد از میدان شهید لاوی به سمت گلستان شهدا نیز ممنوع خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی نیز در زمان اجرای محدودیت‌های ترافیکی مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از شهروندان خواست با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده، همکاری لازم را با مأموران پلیس داشته باشند و برای جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، از تردد و توقف در مسیرهای تعیین‌شده خودداری کنند.