به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد صبح پنجشنبه در نشست با اله کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به همراه جمعی از مسئولان این بخش سعد آباد، با تشریح مهم‌ترین مطالبات و نیازهای درمانی منطقه، بر ضرورت توجه ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان به وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی بخش سعدآباد تأکید کرد.

وی تکمیل و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت شهرهای سعدآباد و وحدتیه، ارتقای خانه بهداشت روستای درودگاه و تأمین نیروی انسانی موردنیاز درمانگاه نظرآقا را از مهم‌ترین اولویت‌ها و مطالبات حوزه سلامت این بخش برشمرد.

بخشدار سعدآباد همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، پیگیری این مطالبات را برای ارتقای سطح خدمات سلامت، تسهیل دسترسی شهروندان و روستاییان به خدمات درمانی و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیازهای مردم منطقه ضروری دانست.

