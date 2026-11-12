به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، محمدحسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج، با تشریح جزئیات ششمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور اظهار کرد: این مسابقه علمی دانش آموزی یکی از برنامه های رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است که بر تجربه علمی و کار علمی گروهی استوار است. رصدخانه بازوی علمی-ترویجی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است که به تسهیل مواجهه عمومی با علم و پیوند دادن دستاوردهای جهان علم با زندگی و تجربه جامعه میپردازد.

میرهاشمی ادامه داد: در مسابقه دانش آموزی نور دانش آموزان با تولید و ارسال یک فیلم علمی یک‌دقیقه‌ایدرباره موضوعات مشخص، فرصتی برای کشف، یادگیری و روایت علم پیدا می‌کنند. این فرایند، فراتر از انتقال اطلاعات علمی، دانش‌آموزان را به مشاهده دقیق‌تر جهان پیرامون، جست‌وجوی علمی، ساده و خلاقانه بیان کردن مفاهیم، کار گروهی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ارتباط با علم ترغیب می‌کند.



وی افزود: موضوع ششمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور، محیط زیست است و دانش‌آموزان از سراسر ایران و هر ۳۱ استان کشور در آن شرکت کرده‌اند. هدف این بود که هر یک از دانش‌آموزان از محیط زیست پیرامون خود، شامل پدیده‌های طبیعی، حیات وحش و تنوع زیستی، پوشش گیاهی، زیستبومها و زیستگاهها و فرآیندهای طبیعی، یک کلیپ یک‌دقیقه‌ای علمی تهیه کنند و آن را برای دبیرخانه مسابقه بفرستند.

برگزاری دوره‌های آموزشی برخط برای ۲ هزار دانش‌آموز



مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)با اشاره به مراحل ارزیابی آثار و آموزش شرکت‌کنندگان گفت: پس از ارسال فیلم‌های یک‌دقیقه‌ای، حدود ۲ هزار دانش‌آموز انتخاب شدند و برای آن‌ها دوره‌های آموزشی برخط برگزار شد. پس از پایان این دوره‌ها و انجام مراحل ارزیابی، گروه نهایی متشکل از ۴۰ دانش‌آموز انتخاب شدند که در مرحله آموزشی پایانی حضور خواهند داشت.



میرهاشمی درباره محتوای دوره‌های آموزشی برخطتوضیح داد: در این دوره‌ها موضوعاتی مانند مستندسازی علمی، توسعه پایدار و محیط زیست به دانش‌آموزان آموزش داده شد. همچنین آن‌ها با باغ علم نوجوان در باغ کتاب و فعالیت‌های علمی مرتبط با این حوزه آشنا شدند و در جریان این آموزش‌ها، انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و کارهای علمی نیز به آن‌ها سپرده شد.



وی ادامه داد: در مرحله سوم و پایانی، مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف محیط زیست به آن‌ها ارائه می‌شود و فعالیت‌هایی با محوریت کار گروهی و تجربه عملی علم نیز خواهند داشت.



تقدیر از ۱۴۰ دانش‌آموز در آیین پایانی مسابقه نور



مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)درباره زمان و مکان برگزاری آیین پایانی این دوره گفت: قرار است روز ۳۰ آبان‌ماه، آیین پایانی ششمین مسابقه دانش‌آموزی نور در سالن شهدای محیط زیستِ سازمان حفاظت محیط زیست واقع در بوستان پردیسان برگزار شود و از دانش‌آموزان برتر تقدیر به عمل آید.



وی با اشاره به تعداد دانش‌آموزانی که در این مراسم مورد تقدیر قرار می‌گیرند، اظهار کرد: در مجموع، دو گروه ۳۰ نفره و یک گروه ۴۰ نفره از دانش‌آموزان در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت که در مجموع حدود ۱۴۰دانش‌آموز را شامل می‌شود. این دانش‌آموزان علاوه بر دریافت لوح تقدیر، جوایزی نیز دریافت خواهند کرد.



میرهاشمی با بیان اینکه آیین پایانی مسابقهدانش آموزی نور علاوه بر تقدیر از برگزیدگان، رویکرد ترویجی و علمی نیز دارد، افزود: در این مراسم اجرای آزمایش‌های علمی روی صحنه و نمایش کلیپ‌های علمی را خواهیم داشت. همچنین دستاوردهای علمی پروفسور چودری، برگزیده جایزه مصطفی(ص) در سال ۲۰۲۱ که ششمین مسابقه دانش آموزی نور در گرامیداشت او برگزار میشود و نیز اهمیت فعالیت‌های این دانشمند پاکستانی در ارتباط با محیط زیست معرفی خواهد شد. آثار برتر دانش‌آموزان نیز به‌صورت مختصر به نمایش درمی‌آید تا حاضران با فعالیت‌های خلاقانه و ابتکاراتآنها در رابطه با محیط زیست آشنا شوند.

همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در ششمین دوره

وی با اشاره به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در برگزاری این دوره از مسابقه دانش‌آموزی نور گفت: در این دوره، سازمان حفاظت محیط زیست شریک مهم این رویداد بوده و همکاری جدی در برگزاری آن داشته است. در شهریور ماه نیز تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) منعقد شد و قرار است از این دوره به بعد، سمپاد نیز به یکی از شرکای مسابقه دانش‌آموزی نور تبدیل شود.



میرهاشمی ادامه داد: براساس این همکاری، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در بخش‌های مختلف مسابقه، از انتشار فراخوان‌ها گرفته تا ارزیابی آثار و دیگر مراحل فرایند برگزاری مسابقه دانش آموزی نورحضور خواهد داشت.

برگزاری مسابقه نور با گرامیداشت دانشمندان جهان اسلام



مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سنت گرامیداشت دانشمندان بزرگ جهان اسلام در هر دوره از مسابقه دانش آموزی نور گفت: هر دوره از مسابقه دانش‌آموزی نور با الهام از میراث علمی یکی از دانشمندان برجسته جهان اسلام طراحی و برگزار می‌شود. این رویکرد می‌کوشد ضمن زنده نگه‌داشتن یاد و دستاوردهای این دانشمندان، نسل جدید را با این میراث علمی آشنا و به کشف، تجربه و خلاقیت علمی ترغیب کند. نخستین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور با گرامیداشت ابن هیثم، ریاضی‌دان و ستاره‌شناسِ سده‌های دهم و یازدهم میلادی و با موضوع نور و کاربردهای آن برگزار شد.



این پژوهشگر ارتباطات علم افزود: دوره دوم که در سال ۱۳۹۵ برگزار شد به گرامیداشت پروفسور جکی یینگ، برگزیده جایزه مصطفی(ص) در سال ۲۰۱۵ و پژوهشگر برجسته فناوری نانو و مهندسی زیستی اختصاص داشت و موضوع آن حوزه‌های مختلف علمی از جمله فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ریاضیات و نجوم بود. دوره سوم که در ۱۳۹۷ برگزار شد، با گرامیداشتابنرزاز جَزَری، مخترعِ سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم میلادی همراه بود و موضوع آن، ساخت سازوکارهای حرکتی و آزمایشهایی در مباحث مختلف مکانیک بود.



میرهاشمی ادامه داد: دوره چهارم با گرامیداشت عمر یاغی، برگزیده دوره نخست جایزه مصطفی(ص)، و با موضوع ماده و انرژی برگزار شد. عمر یاغی، شیمی‌دان و از پیشگامان شیمی شبکه‌ای است. این دانشمند به‌ویژه برای طراحی و ساخت چارچوب‌های فلزی–آلی (MOF) شناخته می‌شود و برای همین دستاورد، جایزه مصطفی(ص) و جایزه نوبل را از آن خود کرده است.

دوره پنجم نیز به گرامیداشت ابوریحان بیرونی، ستاره‌شناس وریاضی‌دان سده دهم و نیمه نخست سده یازدهم اختصاص داشت و با موضوع عمومی بینایی و خطاهای بینایی و موضوع ویژه ساخت مدل‌های واقعی برای مفاهیم ریاضیبرگزار شد.

گرامیداشت محمد اقبال چودری در ششمین مسابقهدانش آموزی نور



وی درباره دانشمندی که ششمین مسابقه دانش آموزی نور در گرامیداشت او برگزار میشود، گفت: این دوره در گرامیداشت پروفسور چودری، شیمیدان پاکستانی و برگزیده جایزه مصطفی(ص) در سال ۲۰۲۱ برگزار شده است. او به دلیل پژوهش‌هایش در زمینه کشف مولکول‌های جذاب با کاربردهای درمانی، موفق به دریافت جایزه مصطفی(ص) شده است.



میرهاشمی افزود: تخصص اصلی ایشان در حوزه شیمی آلی زیستی و متولد سال ۱۹۵۹ میلادی است. در آیین پایانی مسابقه نور نیز دانش‌آموزان با این برگزیده جایزه مصطفی(ص) و فعالیت‌های علمی او بیشتر آشنا خواهند شد تا بهتر درک کنند که چرا این دانشمند برای گرامیداشت در این دوره انتخاب شده است.



میرهاشمی درباره دلیل انتخاب این دانشمند با توجه به موضوع محیط زیست توضیح داد: پژوهش‌های این شیمی‌دان درباره ترکیبات طبیعی گیاهان و کاربردهای احتمالی آن‌ها در درمان بیماری‌ها، راهی برای آشنا کردن دانش‌آموزان با ارزش تنوع گیاهی است. به گفته او، هدف از این انتخاب آن بود که دانش‌آموزان دریابند حتی گیاهانی که در نگاه نخست معمولی به نظر می‌رسند، ممکن است ترکیباتی با خواص درمانی داشته باشند. این نمونه به دانش‌آموزان کمک می‌کند پیوند میان حفاظت از محیط‌زیست و سلامت انسان را بهتر درک کنند.



میرهاشمی در پایان افزود: ششمین دوره مسابقه دانش آموزی نور بیش از پنج هزار اثر از دههزار دانش آموز از سراسر کشوردریافت کرد که این عدد نشانگر افزایش مشارکت دانش آموزان در این مسابقه علمی است. وی با اشاره به زمان آغاز این دوره از مسابقه گفت: فراخوان ارسال آثار در سال ۱۴۰۴ منتشر شد و اینک دوره آموزشی نهایی و آیین پایانی در ادامه هفته جهانی علم و صلح برگزار خواهد شد.