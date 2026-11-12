به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح پنجشنبه در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت و گاز اظهار کرد: کارکنان پارس جنوبی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند و با تلاش شبانه‌روزی خود نقش مهمی در تأمین انرژی و پایداری اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به حادثه رخ‌داده در سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: سلامت و ایمنی نیروی انسانی از اولویت‌های مهم صنعت نفت است و باید ابعاد این حادثه به‌دقت بررسی شود تا ضمن رسیدگی کامل به وضعیت مصدومان، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با آرزوی سلامتی و بهبودی برای مصدومان، بر ضرورت رسیدگی درمانی مناسب به آسیب‌دیدگان و حمایت از کارکنان حادثه‌دیده تأکید کرد.

در پی وقوع آتش‌سوزی در سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی، شماری از کارکنان دچار مصدومیت شدند و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.