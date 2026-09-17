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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

زورآوند: موج کوتاه جوی از فردا کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد

زورآوند: موج کوتاه جوی از فردا کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از وزش باد، گردوخاک محلی و رشد ابر در استان طی روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی داده‌های هواشناسی استان، وضعیت جوی کرمانشاه طی چند روز آینده را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، روزهای جمعه و شنبه گذر یک موج کوتاه در برخی ساعات موجب وزش باد، گردوخاک محلی و رشد ابر در نقاط مختلف استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: گردوخاک محلی به‌ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت و در برخی ساعات می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.

زورآوند تصریح کرد: از اواخر وقت روز جمعه تا ظهر شنبه و در نواحی مرزی استان، احتمال نفوذ غبار نسبتاً رقیق نیز وجود دارد و این شرایط می‌تواند به صورت موقت مناطق مرزی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای ابتدایی هفته آینده گفت: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پدیده قابل توجهی در جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این مدت نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا امروز تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما در روز جمعه افزایش دما رخ می‌دهد و از روز شنبه تا دوشنبه، دما در بیشتر نقاط استان به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6950086

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