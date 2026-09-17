علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی داده‌های هواشناسی استان، وضعیت جوی کرمانشاه طی چند روز آینده را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، روزهای جمعه و شنبه گذر یک موج کوتاه در برخی ساعات موجب وزش باد، گردوخاک محلی و رشد ابر در نقاط مختلف استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: گردوخاک محلی به‌ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت و در برخی ساعات می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.

زورآوند تصریح کرد: از اواخر وقت روز جمعه تا ظهر شنبه و در نواحی مرزی استان، احتمال نفوذ غبار نسبتاً رقیق نیز وجود دارد و این شرایط می‌تواند به صورت موقت مناطق مرزی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای ابتدایی هفته آینده گفت: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پدیده قابل توجهی در جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این مدت نسبتاً پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا امروز تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما در روز جمعه افزایش دما رخ می‌دهد و از روز شنبه تا دوشنبه، دما در بیشتر نقاط استان به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت.