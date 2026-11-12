به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور مورخ ١٤٠٥/٠٨/٢٠ برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس دیوان عالی کشور ضمن تسلیت شهادت دخت نبّی اکرم، حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به برگزاری اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمة الزهرا(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید ایران، اظهار کرد: امیدواریم خداوند به برکت عنایات حضرت زهرا (س) انتقام خون رهبر شهید امت و تمامی شهدای گرانقدر و کودکان مظلوم میناب را از جنایتکارانی که از فرق سر تا نوک پا در فساد غرق هستند، بگیرد و منتقم اصلی را به فریاد این امت برساند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور تاکید و تصریح کرد: برای حل برخی مشکلات و چالش‌های موجود نیازمند تامین اعتبارات هستیم؛ لذا تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور امری ضروری است.

وی نظارت بر گردش پرونده‌های وارده به دیوان را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد تاکید قرار داد و گفت: شعب بنا به تصریح قانون، پرونده‌ها را به نوبت و ترتیب ورود به شعبه مورد رسیدگی قرار دهند و در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که خارج از نوبت باید رسیدگی شوند؛ طبق قانون عمل شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی قضات در خصوص دستور العمل پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری، تصریح کرد: این دستور العمل مربوط به سال ۹۷ است و بنده طی نامه‌ای به ریاستقوه قضاییه بر اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و بهره‌وری در دستگاه قضایی به منظور ایجاد عدالت در ارزیابی تاکید کرده‌ام.

این مقام عالی قضایی ساماندهی و رسیدگی به موضوع درخواست‌های ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری را که رد شده و بلاوجه و به صورت مکرر ارائه می‌شود را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که رای نقض می‌شود؛ رسیدگی به پرونده ماهیتی است و بدون حضور اصحاب دعوا، صدور رای امکان پذیر نیست، لذا قضات در نظر داشته باشند که رسیدگی‌های ماهیتی به پرونده‌های ٤٧٧ منوط به حضور اصحاب پرونده است.

وی عنوان کرد: تحول در دیوان عالی کشور نیازمند کار جمعی و همکاری همه کارکنان است، لازم است ضمن برنامه ریزی مشخص نظارت بر عملکرد دفاتر و رعایت دقیق نظم و انضباط اداری به گونه‌ای عمل شود که رسیدگی به کار مردم در چارچوب قانون و موازین شرعی تسریع یابد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر ساماندهی ورودی مراجعین برای تکریم شایسته ارباب رجوع و پاسخگویی دقیق به آنها تاکید کرد.