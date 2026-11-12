به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم نوری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصد اخبار واصله مبنی بر حمل و جابه‌جایی مواد مخدر با یک دستگاه خودروی پژو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان هامون، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان هامون افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی موردنظر، آن را متوقف و در بازرسی از خودرو، ۲۶ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.