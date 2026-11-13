به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس صبح امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، بر دستان مردم شهیدپرور تبریز از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تشییع می‌شود.

این مراسم در ادامه برنامه‌های بزرگداشت شهدای گمنام و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

این آیین در حالی برگزار می‌شود که پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام ۱۷ آبان‌ماه با استقبال مردم و مسئولان وارد تبریز شده بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیکر یکی از شهدا در منطقه عملیاتی جزیره مجنون و در جریان عملیات خیبر و پیکر دو شهید دیگر در منطقه شرق دجله و جریان عملیات بدر تفحص شده است.

مراسم تشییع این شهدا در مسیر میدان شهدا تا میدان ساعت برگزار می‌شود و برنامه وداع با پیکرهای مطهر آنان نیز شامگاه پنجشنبه در میدان ساعت تبریز برگزار شده بود.