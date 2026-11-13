شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تأمین مسکن اقشار محروم و نیازمند شهرستان قصرشیرین، ۳۵۰ قطعه از اراضی ۳۶ هکتاری این شهرستان در قالب طرح «خانه امید» به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

وی افزود: این زمین‌ها به‌صورت تک‌واحدی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و بنیاد مسکن برای کمک به افرادی که توان مالی محدودی دارند، از تسهیلات ارزان‌قیمت و منابع حمایتی برای ساخت واحدهای مسکونی پشتیبانی می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با تشریح حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده برای این طرح گفت: برای هر متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) به متقاضیان کمک می‌شود.

خدادادی ادامه داد: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز می‌توانند از ۴۰۰ میلیون تومان حمایت تکمیلی بهره‌مند شوند که مجموع این تسهیلات و کمک‌ها بخش قابل توجهی از هزینه ساخت مسکن را پوشش خواهد داد.

وی از آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی خبر داد و تصریح کرد: به دلیل حجم بالای عملیات خاکبرداری، اجرای این مرحله دشوار و زمان‌بر است، اما بنیاد مسکن با تمام ظرفیت و به‌صورت مستمر برای پیشبرد و تسریع آن تلاش می‌کند.

این مسئول همکاری متقاضیان در تهیه نقشه‌های ساختمانی و همراهی شهرداری در صدور پروانه‌ها را از الزامات پیشبرد طرح دانست و خواستار تعیین برنامه زمانی مشترک برای تسریع در تهیه، تأیید نقشه‌ها و صدور مجوزهای ساخت شد.

خدادادی همچنین از تعیین بانک صادرات به‌عنوان بانک عامل این طرح خبر داد و گفت: معرفی نخستین گروه از متقاضیان به بانک انجام شده و پیگیری قراردادهای مربوط در جریان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای طرح خانه امید، فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن اقشار نیازمند و افزایش امید و رضایتمندی مردم است و بنیاد مسکن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خود متقاضیان، پیگیری مراحل مختلف آن را ادامه می‌دهد.