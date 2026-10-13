خوزستان گورستان هر متجاوزی به خاک ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی آجا در جنوب غرب کشور گفت: امروز با حضور امیر جهانشاهی، فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراسم تکریم امیر شفیعی، فرمانده جنوب غرب ارتش و ارشد آجا در این منطقه را برگزار کردیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرمانده پیشین افزود: انصافاً امیر شفیعی در این دوره تلاش‌های بسیاری داشتند و به جای وی، امیر حیدری که از منطقه جنوب شرق کشور به جنوب غرب اعزام شده‌اند، معرفی شدند.

استاندار خوزستان با اشاره به سوابق فرمانده جدید تصریح کرد: امیر حیدری شخصیتی با تجربه هستند و مطمئنم در جلسات شورای تأمین و راهبردهای نظامی که برای منطقه ترسیم خواهد شد، نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.

موالی‌زاده با تأکید بر انسجام نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: به حمدالله همه نیروهای مسلح در کنار یکدیگر هستند؛ ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و سربازان گمنام امام زمان(عج)، همه در سطح ملی و استانی از انسجام قابل‌توجهی برخوردارند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات اظهار کرد: ما محکم و استوار در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم و با قاطعیت به دشمن می‌گوییم که خوزستان ما، سرزمین مقاومت و پایتخت دفاع مقدس، گورستان هر کسی است که بخواهد قدم به خاک این کشور بگذارد و به آن تجاوز کند.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت خلیج فارس گفت: خلیج فارس ما نیز به همین ترتیب، گورستان هر متجاوزی خواهد بود و هر کسی که بخواهد به این سرزمین تعرضی داشته باشد، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

موالی‌زاده با تأکید بر وحدت دولت و نیروهای مسلح گفت: سیاست وحدت دولت و نیروهای مسلح را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و این همدلی و انسجام، تضمین‌کننده امنیت پایدار و اقتدار کشور در برابر همه تهدیدات است.