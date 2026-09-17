به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی شامگاه پنجشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ میامی در جریان گشتزنی هدفمند و بررسی سرقتهای سیم و کابل برق چاههای کشاورزی، به راننده یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی متوقف کردند.
وی ادامه داد: مأموران در ادامه به فردی که در اطراف محل پرسه میزد نیز مشکوک شده و هر دو نفر را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی میامی با اشاره به انجام تحقیقات فنی از متهمان، تصریح کرد: متهمان در جریان بازجوییها به ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل برق از چاههای کشاورزی و اماکن خصوصی اعتراف کردند.
موسوی ادامه داد: با اعتراف متهمان و شناسایی مالخر، این فرد نیز توسط مأموران دستگیر شد و به جرم خود اقرار کرده است.
وی از تکمیل پرونده و معرفی هر سه متهم به مراجع قضایی خبر داد و افزود: پیشگیری از سرقت و مقابله با جرایم نیازمند همکاری و تعامل مردم و دستگاهها با پلیس است.
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