آلبوم آموزش تمبک حسین تهرانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،در این آلبوم که در دو"دی وی دی" ارائه شده حدود دویست تمرین در 26 بخش برای هنرجویان تمبک توسط محمد اسماعیلی اجرا شده است.

سیامک بنایی که خود ازکارشناسان و نوازندگان تمبک است دردفترچه این آلبوم چنین نوشته است :"تا قبل از تصدی ریاست حسین دهلوی در هنرستان موسیقی ملی،همه کتاب های آموزشی برای سازهای ملودیک تهیه شده بود.وی با همت و پشتکار خستگی ناپذیرشورایی از برجسته ترین موسیقیدانان در هنرستان موسیقی اقدام به تهیه کتاب آموزشی برای ساز تمبک کرد.بعد از زمانی حدود هشت سال(1350)به تجربه 50ساله استاد حسین تهرانی در کنار دانش اساتیدی مانند مصطفی کمال پورتراب،فرهاد فخرالدینی و هوشنگ ظریف و به اهتمام حسین دهلوی کتاب به چاپ رسید و در هنرستان و کلاس های آزاد موسیقی مورد استفاده قرار گرفت.

اکنون پس از گذشت نزدیک به 40 سال که از انتشار نخستین چاپ آن می گذرد کماکان راه ورود به دنیای ریتم های ایرانی و آشنایی با اصول اولیه و مقدماتی نوازندگی تمبک همین کتاب است.

محمد اسماعیلی از سال 1330 تحت تعلیم استاد تهرانی قرار گرفت.پشتکار اسماعیلی به گونه ای بود که خیلی زود وارد فعالیت اصلی موسیقی شدنوازندگی در ارکستر های فرهنگ وهنر،تدریس در هنرستان موسیقی ملی و سرپرستی گروه تمبک زمینه هایی بودند که وی با توصیه استاد تهرانی به آنها پرداخت.

حسین تهرانی ( ۱۲۹۰-۱۳۵۲) استاد موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته تمبک ، از شاگردان کلنل علینقی وزیری بود. از استادان دیگر وی می‌توان به مهدی قیاسی و مهدی ضرابی و بعدها استاد صبا اشاره کرد.

تهرانی در تنبک ‌نوازی تحولی اساسی به وجود آورد به طوری که می‌توان او را پایه‌گذار ضرب‌نوازی نوین نام نهاد.