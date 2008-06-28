تولید دانه های روغنی افزایش می یابد

محمد رضا جهانسوز در گفتگو با مهردر رابطه با تولید دانه های روغنی درکشور گفت: در سال جاری با اعمال دو سیاست عمده، افزایش کشت دانه های روغنی درکشور دنبال می شود، به نحوی که افزایش کشت کلزا با توجه به جایگاه ویژه این محصول درتناوبهای کشت در دستور کار قرار دارد و به منظور کاهش فشار از روی کشت این محصول توجه به کشت سایر محصولات در زمینه دانه های روغنی معطوف شده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی بیان کرد: درحال حاضر ضمن افزایش سطح کشت کلزا، کشت سایر محصولات همچون سویا و گلرنگ در دستورکار قرارگرفته و از طرفی تحقیقات در رابطه با کشت دانه روغنی بادام زمینی در حال گسترش است.

وی افزود: برای افزایش سرمایه گذاری در خصوص دانه روغنی زیتون حرکتهای مطلوبی در بخش کشاورزی به انجام رسیده که امیدواریم ضمن گسترش این حرکتها شاهد افزایش ضریب خودکفایی در دانه های روغنی باشیم.

افزایش سطح گلخانه ها به 45 هزار هکتار

جهانسوز در خصوص وضعیت تولیدات گیاهی در سطح کشورعنوان کرد: میزان تولیدات گلخانه ای از سال 84 تا سال گذشته در سطح ملی افزایش 19 درصدی نسبت به قبل از روی کارآمدن دولت نهم داشته و با توجه به جایگاه ویژه گلخانه ها درارتباط با مصرف بهینه آب، وزارت جهاد کشاورزی درصدد است درصورت تامین بودجه و اعتبارات، تمهیدات لازم دراین زمینه را فراهم آورد.

وی با اعلام اینکه سطح گلخانه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه به 45 هزارهکتار بالغ می شود، افزود: در حال حاضر به منظور تولید با حداقل انرژی، ایجاد نوع جدیدی از گلخانه ها به نام گلخانه های خورشیدی دردستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که به صورت پایلوت در حال اجرا است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با مطالعه الگوهای جهانی در رابطه با استفاده مطلوب از انرژی خورشیدی گسترش نوع جدید گلخانه ها در سطح ملی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی درخصوص تولید گیاهان داروئی در کشورتصریح کرد: در حال حاضر به منظورافزایش سطح تولیدات گیاهان داروئی در قالب برنامه ای عملیاتی با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تعاملات لازم در حال انجام است که در صورت تامین اعتبارات این برنامه محقق می شود.