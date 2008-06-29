ایجاد اولین مرکز نانومترولوژی در کشور

دکتر علی بیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تدوین استاندارد در زمینه محصولات مبتنی بر نانو را از اولویتهای کمیته استانداردسازی ملی دانست و گفت: در این راستا به زودی مرکز "نانومترولوژی" برای مقیاس سنجی محصولات نانوفناوری در کشور ایجاد می شود؛ ضمن آنکه این مرکز در زمینه ساخت تجهیزات نانومترولوژی نیز فعال خواهد بود.

به گفته رئیس کمیته زیر ساخت ستاد فناوری نانو، این مرکز مرجعی برای اندازه گیری خواص، ویژگیها و ساختار نانو مواد خواهد بود.

بیت اللهی ابراز امیدواری کرد که این مرکز در آینده نزدیک بتواند پاسخگوی نیازهای بخش صنعت در زمینه اندازه گیری و ارزیابی محصولات نانو باشد.

رئیس کمیته های زیر ساخت و استانداردسازی ستاد ویژه نانو به اقدامات ستاد در زمینه تدوین برنامه استانداردسازی ملی فناوری نانو اشاره کرد و با بیان اینکه تدوین این برنامه به کمیته زیرساخت ستاد نانو محول شده است، گفت: با توجه به نیازهای کشور سه کمیته متناظر با کمیته های استانداردسازی جهانی ایجاد شد تا علاوه بر بررسی پیشنهادات بین الملل در این زمینه، نسبت به تدوین برنامه های استاندارد متناسب با نیازهای کشور اقدام کند.

بیت اللهی اضافه کرد: با توجه به روند رو به افزایش فعالیت شرکتهای ایرانی در حوزه تولید محصولات نانو و ظهور محصولات این فناوری در بازارهای داخلی کشور به صورت وارداتی، اهمیت توجه به موضوع استانداردسازی محصولات نانو بیش از پیش احساس می شود.