رجب؛ فرصتی برای خودسازی

رجب فرصتی برای شستشوی دل و جان از گناه و غفلت است، رجب و پس از آن شعبان درهای وردی به ماه پرفیض و برکت رمضان ، میهمانی الهی هستند .

سراسر نور و فضیلت و رحمت است. شب اول آن جزء چهار شب برتر سال و زمانی مغتنم برای شب زنده داری است. لیلة الرغائب ( اولین شب جمعه ماه) و میلاد حضرت علی(ع) تا شب نیمه رجب و ایام مبارک " بیض" که راهیان طریق سلوک به اعتکاف و مناجات با خالق خویش نشینند و 27 عید مبعث پیامبر اسلام است .

حرمت ماه رجب و عاملین به اعمال آن را " رجبیون" نامند. در قیامت فرشته ای ندا می دهد" أین الرجبیون" کجایند افرادی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام داده اند.

آنان بندگان خالصی هستند که در دنیا و در میان مردم بی نام و نشان زندگی می کنند و زمانی که ماه رحمت می رسد خود را در نهر نورانی رجب شستشو داده، با دلی پاک برای بهره مندی از برکات الهی تلاش می کنند .

پیامبر اسلام در بیان عظمت و اهمیت ماه رجب مى فرماید: خداى متعال در آسمان هفتم، فرشته اى به نام «داعى» قرار داده است. هر گاه ماه رجب فرا رسد، آن فرشته دعوت کننده، هرشب تا به صبح گوید "خوشا به حال کسانى که به ذکر الهى مشغولند، خوشا به حال کسانى که با میل و رغبت تمام، رو به سوى درگاه خدا آورند". و خداوند مى فرماید: من همنشین کسى هستم که با من همنشین باشد، مطیع کسى هستم که فرمان مرا ببرد و آمرزنده ام کسى را که از من طلب آمرزش کند. این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من، و رحمت هم از آن من است، هرکس مرا در این ماه بخواند، پاسخ مثبت دهم و هرکس از من چیزى بخواهد به او عطا کنم و هرکس از من هدایت جوید، هدایتش کنم. من این ماه را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام پس هرکس به آن چنگ زند به من مى رسد...

روزه داری در این ماه ، مورد تأکید قرار گرفته و اجر و پاداش بسیاری برای روزه داران پیش بینی شده است .