توافقنامه امنیتی بر ضد همسایگان نیست / توافقنامه یک موضوع عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، صادق الرکابی گفت: توافقنامه امنیتی همچنان درحد پیش نویس قرار دارد و تاکنون درباره آن توافق نشده است.

مشاورنخست وزیر عراق افزود: این حق کشورهای همسایه عراق است که به آنها اطمینان دهیم توافقنامه امنیتی برضد آنها نیست.

وی خاطرنشان کرد: سفر نوری المالکی به امارات در راستای تحکیم روابط عراقی عربی انجام می شود.

الرکابی با بیان اینکه در این سفر به بندهای توافقنامه امنیتی نخواهد پرداخت، گفت : عراق برای امضای توافقنامه امنیتی به موافقت کشورهای منطقه و همسایه عراق نیازی ندارد.وی تصریح کرد: توافقنامه امنیتی یک موضوع عراقی است که نشات گرفته از برنامه های آشتی ملی است.

مشاور نخست وزیر عراق در ادامه گفت : این حق کشورهای همسایه عراق است که به آنها اطمینان دهیم توافقنامه امنیتی بر ضدشان نیست.

به گزارش مهر، نوری المالکی نخست وزیرعراق و"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.