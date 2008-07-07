نتایجی بهتر از آتن کسب می کنیم / کیفیت را جایگزین کمیت کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد پارالمپیک پکن در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه ها در دفتر مشترک امور فدراسیون ها برگزار شد، گفت: خوشبختانه ورزش معلولین از جانب رسانه ها بخوبی حمایت می شود که این موضوع تاثیرات شگرفی در موفقیت ورزش این بخش از کشورمان به همراه داشته و امیدواریم این حمایت ها همچنان تداوم داشته باشد.

غفور کارگری در نشست صبح امروز همچنان با اشاره به مشکلات اعتباری ورزش جانبازان و معلولین، این معضل را عاملی برشمرد که می تواند بر کسب نتایج ورزشکاران معلول کشورمان در رقابت های پارالمپیک پکن تاثیر منفی بگذارد.

رئیس ستاد پارالمپیک پکن و نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در این نشست خبری صحبت های دیگری را نیز مطرح کرد:

هدفمند و برنامه ریزی شده حرکت می کنیم

کارگری با اشاره به اینکه یک شورای عالی برای ستاد برگزاری رقابت ها تعریف شده، گفت: ریاست این شورا که با هدف کمک به کسب نتایج بهتر در رقابت های پارالمپیک پکن راه اندازی شده برعهده مهندس علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی، است و آقایان قراخانلو، کفاشیان، هاشمی، خسروی وفا، هادی زاده، اشرفی و بنده در این شورا حضور داریم. این در حالی است که خود ستاد از اسفند 83 و پس از رقابت های پارالمپیک آتن کار خود را آغاز کرده و تاکنون 39 جلسه ماهانه را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که کمیته فنی هرهفته یک بار مسائل تخصصی و راهکارهای اجرایی را مورد بررسی قرار می دهد.

حضور رئیس جمهور در پارالمپیک و اتفاقی بی نظیر

وی حضور محمود احمدی نژاد در رقابت های پارالمپیک پکن را اتفاقی ارزشمند و بی نظیر برای ورزش کشور دانست و افزود: حضور آقای احمدی نژاد در رقابت های پارالمپیک پکن باعث افزایش روحیه ورزشکاران می شود و امیدواریم این حضور منجر به این شود که ورزشکاران کشورمان به موفقیت های ارزشمندی دست پیدا کنند. پارالمپیک مهم ترین رویداد ورزشی معلولین دنیا به شمار می آید.

هشتم شهریور ماه به پکن پرواز می کنیم

رئیس ستاد پارالمپیک پکن اظهار داشت: کاروان پارالمپیک پکن در تاریخ هشتم شهریور ماه در قالب یک گروه به پکن پرواز می کند. طبق برنامه ارائه شده از سوی مسئولان برگزاری رقابت ها، پنج روز صرف کلاسبندی می شود و در تاریخ 16 شهریورماه، افتتاحیه این رقابت ها شروع خواهد شد. ورزشکاران کشورمان در 9 رشته والیبال نشسته، وزنه برداری، دو و میدانی، فوتبال هفت نفره، جودو، تیراندازی، تنیس روی میز، گلبال و بسکتبال با ویلچر با 74 ورزشکار در این رقابت ها شرکت می کنند و در تاریخ 27 شهریورماه به کار خود پایان می دهند.

در پکن بهتر از آتن نتیجه می گیریم

غفور کارگری گفت: ما در رقابت های پارالمپیک پکن نسبت به آتن نتایج بهتری کسب خواهیم کرد. در واقع نگاه ما در این دوره از رقابت ها، نگاهی است مبنی بر کیفی گرایی در حالی که در آتن به کمیت اهمیت می دادیم. ما با تجربیاتی که از حضور در پارالمپیک آتن و رقابت های فسپیک کسب کرده ایم، برای هر رشته برنامه هایی را در نظر گرفته ایم که از این جمله می توان به رشته والیبال نشسته اشاره کرد که پس از سومی در رقابت های آتن، در رقابت های جهانی هلند دوم شدیم و در جام بین قاره ای ، پس از شش سال تیم بوسنی را شکست داده و قهرمان شدیم. در وزنه برداری هم از نایب قهرمانی جهان به قهرمانی ارتقا پیدا کرده ایم و در دو و میدانی در تونس موفق شدیم 10 مدال طلا کسب کنیم.

115 اردوی تدارکاتی برای رشته های پارالمپیکی

نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین درادامه تصریح کرد: ما در این مدت، 115 اردوی تدارکاتی برای رشته های پارالمپیک برپا کرده ایم که شامل 1224 روز، 1410 نفر- ورزشکار، 307 نفر- مربی و 23 هزار و 467 نفر- روز بوده است. در 15 ماه گذشته 21 اعزام خارجی داشتیم و در کل 103 مدال کسب کردیم که شامل 41 مدال طلا، 40 مدال نقره و 22 مدال برنز بوده است.

ورزشکاران معلول و جانباز و آمادگی بالای روانی

کارگری افزود: ما در بخش روانشناسی نفربه نفر ورزشکاران، حرکت گسترده ای را به انجام رسانده ایم تا آنجا که در حال حاضر تمام ورزشکاران پرونده پزشکی دارند. دربخش تغذیه البته به دلیل کمبود اعتبارات به ایده آل هایی که مد نظرمان بود دست پیدا نکردیم اما مفتخریم اعلام کنیم که تمام برنامه های آماده سازی تیم ها زیر نظر دکتر برجسته انجام شده است. ما طبق جداولی که تهیه کرده ایم، حرکت خود را پیش می بریم و دراینجا سلایق مربیان و کادر فنی دخیل نیست.

حذف ورزشکاران به دلیل کمبود اعتبارات

رئیس ستاد برگزاری رقابت های پارالمپیک گفت: ما به دلیل کمبود اعتبارات مجبور به حذف برخی نفرات شدیم. درغیر این صورت مجبور بودیم از اعزام برخی تیم ها به این رقابت ها چشم پوشی کنیم که ترجیح دادیم نفراتی را خط بزنیم که احتمال می دادیم توان کسب مدال را ندارند. در سال 86 اعتباری معادل با یک میلیارد و 600 میلیون تومان به کمیته ملی پارالمپیک تخصیص یافت اما تنها یک میلیارد و 435 میلیون تومان پرداخت شد و این در حالی است که ما 2 میلیارد و 50 میلیون تومان هزینه کردیم. سال جاری هم یک میلیارد و 800 میلیون تومان به کمیته پارالمپیک اعتبار اختصاص یافته که تا این لحظه تنها 300 میلیون تومان پرداخت شده و ما 700 میلیون تومان هزینه کرده ایم. البته جا دارد از آقای علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی تشکر کنیم که در بعضی موارد به کمیته پارالمپیک کمک مالی کرده و باری را از روی دوش ما برداشته اند.

اولویت بندی ها باید رعایت شود

وی افزود: اعتبارات ما از طریق کمیته ملی المپیک تامین می شود و بنابراین تقاضای ما از مسئولان محترم این کمیته این است که اولویت ها را رعایت کنند. ما نمی گوییم همان جایزه ای را به مدال آور ما بدهند که به مدال آور سالم ها می دهند اما اینگونه نباشد که مثلا کسی که در سالم ها طلا می گیرد 100 میلیون تومان پاداش بگیرد و به ورزشکار طلایی ما 20 میلیون تومان بدهند. فکر می کنم باید اولویت بندی ها از طریق مدیران کمیته ملی المپیک لحاظ شود.

درعامل منفی در پارالمپیک پکن

کارگری تصریح کرد: ما در پکن نسبت به آتن با دو عامل منفی مواجهیم که البته این امر در مورد همه کشورها صدق می کند. اول آنکه همه کشورها در این دوره از رقابت ها، رقیب قدرتمندی به نام چین را پیش روی خود می بینند و دوم آنکه بسیاری از کلاس ها ادغام شده اند. مثلا اگر ما می توانستیم در دو کلاس دو ورزشکار اعزام کنیم، اکنون باید یک ورزشکار را به پکن بفرستیم. ما در آتن با 91 ورزشکار، 22 مدال کسب کردیم که بیشتر آنها هم برنز بود اما این بار درصددیم تا رنگ مدال های خود را بهبود بخشیم تا در جایگاه بهتری قرار بگیریم.

پیش بینی عملکرد رشته ها در پکن

رئیس ستاد برگزاری رقابت های پارالمپیک پکن در پایان در خصوص پیش بینی کسب نتایج گفت: ما در رقابت های والیبال نشسته، مدال طلا را هدفگذاری کرده ایم و در وزنه برداری هم امیدواریم هر هفت وزنه بردار اعزامی، مدال بگیرند. در دو و میدانی بین 8 تا 10 مدال را پیش بینی کرده ایم، در جودو به کسب سه مدال فکر می کنیم، در تیراندازی یک مدال و در فوتبال 7 نفره، سکو می خواهیم. در گلبال و بسکتبال با ویلچر، ششمی را تعریف کرده ایم و در تنیس روی میز، صرف حضور این تیم در این رقابت ها برایمان کفایت می کند.