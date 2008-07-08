استفاده از نامهای بزرگ برای فریب خانواده ها / هیچ نظارتی بر مدارس فوتبال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه بیش از هر چیز چشم بینندگان و مخاطبان را به تبلیغات مدارس فوتبال خیره می کند نام ها و چهره هایی است که مدرسه فوتبال را به آن نسبت می دهند.

نام هایی به بزرگی بازیکنان پرافتخار تیم ملی ، بازیکن محبوب استقلال ، بازیکن محبوب پرسپولیس، بازیکن ... بارها و بارها در آگهی های ویژه مدارس فوتبال به چاپ رسیده است اما واقعیت ماجرا چیز دیگریست.

نام های شناخته شده فوتبال به سبب محبوبیتی که صاحبان آنها در بین فوتبالی ها دارند، آغاز پر جنب و جوشی را برای صاحبان مدارس فوتبال رقم می زنند که به یک ترم پر رفت و آمد و با صرفه کاری وصل می شود. به خصوص وقتی که چهره این نام ها در کنار چهره های ماندگار بزرگان فوتبال جهان و در قالب یک عکس گوشه ای از فضای تبلیغ را به خود اختصاص دهند.

عکس هایی که در جایی به صورت یادگاری گرفته شده است اما با استفاده از آنها و با قید این جمله " دوره دیده زیر نظر فلان مربی" ازآن برای افزایش درصد اعتماد و اطمینان مدرسه فوتبال استفاده می شود.

حال آنکه استفاده از این نام ها و چهره ها برای نامگذاری مدارس فوتبال غیر اخلاقی تر و حتی غیر قانونی تر از آن است که به عنوان یک تکنیک تبلیغاتی توجیه شود.

افرادی که از نامشان برای معرفی مدارس فوتبال استفاده می شود بیشتر نقش مبلغ را برای این مدارس دارند و نهایتا دانش آموزان به هنگام برگزرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه فرصت بودن در کنار آنها را به دست می آورند.

ناصر فریاشیران که سابقه زیادی از فعالیت در مدارس فوتبال دارد با اشاره به این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "بیشتر افرادی که نام آنها در سر در مدارس فوتبال دیده می شود فقط در روز اول و آخر در محل تمرین حاضر می شوند و آن را هم به گرفتن عکس یادگاری اختصاص می دهند. اصلا بعضی از این افراد مدرکی برای آموزش رده های پایه ندارند، بعضی از آنها هم به قدری با مشغله های کاری روبه رو هستند که فرصتی برای همکاری با مدارس فوتبال را به دست نمی آورند و یا سن و سال برخی از آنها هم بیشتر از آن است که توانایی تمرین دادن داشته باشند. تا حالا هم دیده نشده که قانون (سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون فوتبال) با این گونه تخلفات برخورد کند."

محمد پنجعلی که خود ازگردانندگان پیشینه دار مدارس فوتبال است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در تایید این مطلب تصریح کرد:" اگر به صورت سرزده به مدارس فوتبال بروید با مربیانی روبه رو می شوید که اصلا نامی از آنها در مجوز صادر شده دیده نمی شود. این موضوع به قدری شایع است که به امری بدیهی تبدیل شده است."



معرفی یک مدرسه فوتبال به نام یک فرد خاص و برگزاری جلسات تمرینی با حضور افرادی دیگر که اصلا درتبلیغات مدرسه فوتبال نامی از آنها برده نشده، جزء فریب اذهان عمومی و عوام فریبی چیز دیگری نیست. بررسی و جلوگیری از این موضوع نیازمند نظارت مسئولان ورزش کشوری و استانی است در حالیکه محمد پنجعلی ادعا می کند دراین مورد هیچ نظارتی وجود ندارد:" در مدت 15 سالی که در مدارس فوتبال کار می کنم، متوجه حضور ناظری در جریان تمرینات نشده ام."

هرچند که نادر شاملو کارشناس فعلی سازمان تربیت بدنی معتقد است که نظارت بر عملکرد مدارس فوتبال جزو برنامه های اجرایی است:" به صورت کم وبیش به مدارس فوتبال سر زده و نحوه کار آنها را زیر نظر می گیریم. دراین زمینه اگر به خطایی بربخوریم حتما واکنش قانونی نشان می دهیم."

نکته قابل توجه اینکه حسن میرزا آقابیک هم که بیش از این رئیس اماکن ورزشی و معاون فنی تربیت بدنی استان تهران بود در گفتگو با خبرنگار مهر همکاری مدارس فوتبال با مربیانی که نامی از آنها در مجوزهای صادر شده نیست را غیرقانونی خواند اما به یک تبصره اشاره کرد:" گاهی اوقات در مجوز قید می شود که به جای فرد دریافت کننده مجوز فرد دیگری وظیفه تمرین دهی را بر عهده دارد. در این صورت ایرادی بر کار مدرسه فوتبال وارد نخواهد بود."

اما این صحبت هم جبهه گیری برخی از گردانندگان مدارس فوتبال و از جمله ناصر فریاد شیران نسبت را به دنبال داشت:" حتما قانون جدیدی است. در مورد آن هیچ اطلاعی ندارم و تا حالا هم چیزی از آن نشنیده بودم."

دراین میان معاون فنی اداره کل تربیت بدنی استان تهران بروز چنین تخلفاتی در مدارس فوتبال را قبول دارد اما منکر تلاش همکارانش برای برخورد با خاطیان به واسطه سرکشی در مدارس فوتبال هم نشد.

حمید گرشاسبی به خبرنگار مهر گفت:" یکی از وظایف ذاتی گروه های بازرسی ما نظارت بر مدارس فوتبال است. اما تعداد این مدارس به قدری زیاد است که واقعا فرصت سرکشی به بعضی از آنها به دست نمی آید. دراین جا نیروهای مردمی کمک حال ما خواهند بود."

وی ادامه داد:" بارها اتفاق افتاده به واسطه دریافت گزارش های مردمی از تخلفات اینچنینی در مدارس فوتبال مطلع شده و به سرعت با آنها برخورد کرده ایم. البته خوشبختانه این گونه اقدامات غیرقانونی تاکنون در مدارس رسمی و دارای مجوز رخ نداده است."

در هر صورت به کارگماری مربیانی که مدرسه فوتبال به نام آنها ثبت می شود در جلسات تمرینی از نکات قابل توجه و الزامی در اداره این مدارس است که سرپیچی از آن در مرحله اول توبیخ کتبی را به دنبال دارد اما در صورت تکرار به باطل شدن پروانه فعالیت منجر می شود. خانواده ها می توانند با آگاهی از این موضوع پیش از ثبت نام فرزندانشان خواستار اطلاع از چگونگی شرایط مجوز باشند.