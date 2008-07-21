ابتکار جالب سخنگو هنگام بروز مشکل صوتی/ روبوسی اجباری دیپلمات موقر با خبرنگاران قدیمی!

به گزارش خبرگزاری مهر، سابقه منصب "سخنگویی" در وزارت امور خارجه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی بازمی گردد که "محمود محمدی" در این پست قرار گرفت، در دوران هشت ساله دولت اصلاحات هم "حمیدرضا آصفی" این سمت را برعهده داشت و در دوسال ابتدایی دولت نهم نیز "سیدمحمدعلی حسینی" عهده دار این سمت بود و امروز سی و یکم تیرماه 1387 حسن قشقاوی دومین سخنگوی وزارت خارجه در کابینه نهم شد.

برخی از حاشیه های مراسم تودیع و معارفه سخنگوی وزارت خارجه که امروز در ساختمان شماره یک این زوارتخانه برگزار شد از نگاه خبرنگار مهر چنین است:

- مصاحبه نکردن حسینی با خبرنگاران یکی ازنکات جالب مراسم تودیع و معارفه بود، تنها پاسخ حسینی در اصرار خبرنگاران که یکی از خاطرات خوب او را در دوران سخنگویی طلب می کردند، این بود که "همه این دوسال خاطره خوشی بود"

- روبوسی تقریبا اجباری دو نفراز خبرنگاران قدیمی با سید محمدعلی حسینی، فصل پایانی سخنگویی این مرد موقر و موسفید دستگاه سیاست خارجی در سمت سخنگویی وزارت خارجه و دستیاری ویژه وزیر بود.

به محض پایان مراسم تودیع و معارفعه، نماینده یکی از خبرگزاری های خارجی فرصت را گرفتن شماره تلفن و ایمیل سخنگوی جدید وزارت خارجه مغتنم شمرد و قشقاوی هم از هجی کردن ایمیل و شماره تلفن خود در مقابل دوربین روشن دهها شبکه خبری، ابایی نکرد تا نشانی از صداقت و اعتماد به نفس سخنگوی جدید وزارت خارجه کشورمان باشد

-سخنگوی جدید وزارت امور خارجه کشورمان، حسن قشقاوی که خود مدیرمسئول و سردبیر یک نشریه هم بوده است، در اولین اظهار نظر رسانه ای خود در جلسه تودیع نشان داد که بر ظرائف کار دیپلماسی عمومی و رسانه ای آشنا است.

-سخنگوی جدید وزارت خارجه از "بسط ید" سفرای ایران در زمان سخنگویی حسینی به عنوان یک نوآوری قابل تحسین نام برد و در سخنان کوتاهش تلویحا" تعامل با رسانه ها، به خصوص رسانه های خارجی" را یکی از اولویت های کاری خود بیان کرد، به نظرمی رسد این رویکرد جدید می تواند در شرایط فعلی، بر چالش انگیزترین موضوع سیاست خارجی یعنی موضوع هسته ای، تاثیر مستقیمی بگذارد.

-عملکرد فعال و حساب شده قشقاوی در سفارت ایران در سوئد و منفعل کردن گروهک تروریستی منافقین در این کشور، یکی از نکات حاشیه ای از سوابق سخنگوی جدید وزارت خارجه بود که در گپ و گفتگوهای خبرنگاران شنیده می شد.

-یک ناهماهنگی کوچک صوتی در سالن آینه باعث شد، سیستم صوتی مراسم تودیع و معارفه سخنگوی وزارت خارجه با مراسم دیگری که درسالن مجاور درحال برگزاری بود، دچاراختلال و ترکیب شود، اما قشقاوی-که این مشکل صوتی در زمان سخنرانی وی صورت گرفت- با زیرکی و با افزودن به سرعت و صدای سخن گفتن، مانع از برهم خوردن نظم جلسه شد.