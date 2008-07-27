همه اقدامات اسرائیل درچارچوب جنایت علیه بشریت به شمارمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه الرای نوشت : ، عدم درک اسرائیل نسبت به جایگاه و وزن فلسطینیها در منطقه و حتی همپیمانان این رژیم در اروپا و آمریکا باعث شده است مقامات این رژیم همچنان به پیروی از سیاست های اشتباه گذشتگان خود ادامه دهند.

اروپاییها وآمریکاییها به طورنامحدود ازلحاظ سیاسی و دیپلماتیک به ویژه درزمینه کمک های نظامی و اقتصادی از رژیم اسرائیل حمایت می کنند به نحوی که برخی ازآنها به اشتباه گمان می کنند امنیت اسرائیل بخشی ازامنیت ملی کشورشان است.

اما بیشتر اروپاییها و آمریکاییها معتقدند که ادامه شیوه نظامی گری اسرائیل ، اشغال اراضی فلسطینی ها و سرباز زدن از اجرای قطعنامه ها و قوانین بین المللی تنها درنهایت به ضررآینده اسرائیل تمام می شود .

همپیمان تل آویوبارها هشداردادند که اگردولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تشکیل نشود کاراسرائیل به پایان خواهد رسید واسرائیل به یک رژیم نژادپرست تبدیل خواهد شد .

چیزبسیارعجیب و دهشتناک این است که همین مسئولان بلند پایه اروپایی و آمریکایی همپیمان تل آویومی گویند آهنگ شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین دردوره نخست وزیری اولمرت افزایش یافته است. زیرا نخست وزیراسرائیل طرحهای گسترده ای را برای ساخت وساز واحدهای مسکونی درشهرک های کرانه باختری رود اردن بویژه درقدس اشغالی ارائه کرد.

فاش شدن طرح های جدید اسرائیل برای شهرک سازی درکرانه باختری نشان می دهد که کابینه اولمرت در اجرای طرحهای خود و نیز تمایلش به قراردادن فلسطینی ها ، عربها و جامعه بین المللی دربرابر یک واقعیت تحمیلی اصراردارد.

هیچ شکی نیست که ادامه سخن گفتن درباره فرایند صلح و سازش و مذاکرات فریبی بیش نیست . برخی از پایتخت های اروپایی به عنوان مرکز تصمیم گیری جهانی با اتخاذ سیاست چشم پوشی از اقدامات اسرائیل می گویند نه تنها ازفرایند صلح و تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی حمایت می کنند بلکه با هدف تلاش بیشتر برای دستیابی به سازش قبل ازپایان سال جاری میلادی هیات های مذاکره کننده اسرائیلی وفلسطینی را به واشنگتن فرا می خوانند .

روزنامه الرای درپایان نوشت : ادامه اظهارات خجالت آور و آشفته مسئولان بلند پایه واشنگتن، لندن و مقامات سازمان ملل در بروکسل مقراتحادیه اروپا هرگزقابل قبول نیست زیرا بهتراست آنها با بکارگیری ابزارتحریم های اقتصادی وغیر اقتصادی برای مهارادامه اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها تلاش کنند.