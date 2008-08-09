جزئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور 87 اعلام شد

دکتر مهدی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد ملی نخبگان بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفرات اول تا 20 گروه آزمایشی فنی و ریاضی، نفرات اول تا 10 گروه آزمایشی علوم تجربی، نفرات اول تا 10 گروه آزمایشی علوم انسانی و نفرات اول تا 5 گروه آزمایشی هنر کنکور 87 تسهیلاتی را ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: برای این افراد با در نظر گرفتن معیار 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل جوایز تحصیلی تعلق می گیرد.

معاون بنیاد ملی نخبگان گفت: مقرری ماهیانه، حمایت و پشتیبانی از ارائه مقالات داخلی و خارجی توسط این افرد و سفر عمره مفرده جوایزی است که بنیاد براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به برترینهای کنکور امسال اختصاص خواهد داد.

وی اضافه کرد: همچنین این افراد در صورتی که در آینده عضو هیئت علمی دانشگاهها شدند می توانند از اعتبار پژوهش و فناوری بنیاد که مبلغ آن در حال حاضر 20 میلیون تومان است بهره مند شوند.