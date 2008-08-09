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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

اختصاصی مهر /

جزئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور 87 اعلام شد

جزئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور 87 اعلام شد

معاون بنیاد ملی نخبگان جوایز و تسهیلاتی که بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور 87 اعطا می کند را اعلام کرد.

دکتر مهدی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد ملی نخبگان بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفرات اول تا 20 گروه آزمایشی فنی و ریاضی، نفرات اول تا 10 گروه آزمایشی علوم تجربی، نفرات اول تا 10 گروه آزمایشی علوم انسانی و نفرات اول تا 5 گروه آزمایشی هنر کنکور 87 تسهیلاتی را ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: برای این افراد با در نظر گرفتن معیار 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل جوایز تحصیلی تعلق می گیرد.

معاون بنیاد ملی نخبگان گفت: مقرری ماهیانه، حمایت و پشتیبانی از ارائه مقالات داخلی و خارجی توسط این افرد و سفر عمره مفرده جوایزی است که بنیاد براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به برترینهای کنکور امسال اختصاص خواهد داد.

وی اضافه کرد: همچنین این افراد در صورتی که در آینده عضو هیئت علمی دانشگاهها شدند می توانند از اعتبار پژوهش و فناوری بنیاد که مبلغ آن در حال حاضر 20 میلیون تومان است بهره مند شوند.

کد مطلب 729124

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