فعالان عرصه اطلاع رسانی از روی غرض ورزی جنجال آفرینی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، غلامحسین پولادی، بعد از ظهر امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان تنگستان با اشاره به اینکه خبرنگاران وقایعی را ثبت می‌کنند که در تاریخ ماندگار خواهد بود، افزود: رسانه ‌های متعهد با اطلاع رسانی به موقع و صحیح باید زمینه بروز شایعات را که امنیت عمومی جامعه را خدشه دار می کنند از بین ببرند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران با قلم شیوای خود نقش مهمی در معرفی توانمندیها و بیان دیدگاه ها در راستای توسعه منطقه برعهده خواهند داشت.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان چشم بیدار جامعه سعی در انعکاس واقعیتهای و ناملایمات جامعه داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنگستان کاری خبرنگار بسیار پر اهمیت و خطر آفرین عنوان کرد و گفت: تلاشگران عرصه اطلاع رسانی با بهره ‌گیری از تعامل خوب با دستگاههای اجرایی و مردم توسعه فعالیتهای خبری را رسالت مهم خود می‌دانند.

علیرضا رهسپار افزود: فعالیتها و اقدامات صورت گرفته تنها با حضور خبرنگاران به آحاد جامعه انعکاس داده خواهد شد.

در این آیین از تلاشهای مدیران مسئول هفته نامه‌ های بیرمی و دلوار و خبرنگاران روزنامه‌ های سراسری و محلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و صدا و سیما به خاطر پوشش اخبار شهرستان تنگستان با اهدا هدایایی تقدیر و تشکر شد.

اهرم مرکز شهرستان تنگستان در 60 کیلومتری مرکز استان بوشهر قرار دارد.