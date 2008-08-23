این مدال را به مردم ایران هدیه می کنم / 16 سال تجربه ام را بکار گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که پس از کسب مدال طلای رقابتهای المپیک پکن در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: خود مدال هیچ ارزشی ندارد، مهم ارزش کار است که توانست دل میلیونها ایرانی را شاد کند. این مدال را به تمام مردم ایران به خصوص خانواده ام و روح پدر و دو برادر مرحومم هدیه می کنم.

وی گفت: مسابقه فینال بسیارسخت بود. در این وزن برای اولین بار در چنین مسابقات سطح بالای شرکت می کردم و زمانی که سه امتیاز عقب بودم رو به بازی احساسی نیاوردم. می دانستم که وقت جبران دارم و تمام تجربه شانزده ساله ‌ام از حضور در میدانهای جهانی و المپیک را جمع کردم و بدون اشتباه مبارزه کردم و خدا را شکر می کنم که موفق شدم پیروز از میدان خارج شوم و مدال طلا را کسب کنم.

قهرمان پرافتخار تکواندو جهان در پاسخ به این سئوال که این طلا جوابی بر منتقدین او بود یا خیر گفت: فشار بسیار زیادی را تحمل کردم و تنها می توانم خدا را شکر کنم که به این موفقیت دست پیدا کردم.

ساعی در پاسخ به این پرسش که گفته می شد پس از حضور در المپیک پکن برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی خواهید کرد گفت: تا به حال تمام فکر و توانم را برای قهرمانی در بازیهای المپیک گذاشته بودم و در این مورد فکری نکرده بودم.