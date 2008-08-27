کانونهای مساجد باید هنرمندانه در ترویج ارزشهای اسلامی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد پیش از ظهر امروز در همایش متولیان مساجد استان در شاهرود گفت: مساجد بهترین مکان برای پرورش و تربیت دینی جوانان و نسل های آینده است و محتوا دار کردن برنامه های این مکان ها در رونق و پویایی مساجد تاثیر گذار است.

وی افزود: مساجد فضاهایی بسیار ارزشمند به منظور بهره گیری در راستای سازندگی فکر و اندیشه اقشار مختلف مردم هستند که با توجهات بیشتر مادی و معنوی، امروز نیز با همه وسایل ارتباطی گسترده، این اماکن می توانند به رسالتهای تعیین شده عمل کند.

به گفته وی، مساجد باید به عنوان پایگاه هایی برای نشر ارزشهای اسلامی و ملی، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسجد باید در متن وجدان انسان حضور داشته باشد، گفت: آثار مسجد و مسجدی بودن در همه زندگى، در زندگى علمى انسان، زندگى مادی انسان و زندگى اجتماعى انسان حضور داشته باشد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان چهره شهرها و روستاها دگرگون می شود و ادامه داد: غبار روبى مساجد، غبار روبى از ذهن های خود است که با اسلام آشناتر شویم و آن را مبداء و مبنای عزت دنیا و آخرت خود قرار دهیم.

وی یاد آور شد: بیش از 500 مسجد استان در دهه آخر ماه شعبان غبار روبی و برای بهره برداری بهتر از ماه رمضان مهیا می شوند.