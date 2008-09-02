  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۸

تمدید مهلت ثبت نام طلاب در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تمدید مهلت ثبت نام طلاب در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مهلت ثبت نام دوره های آموزشی مقاطع سطح 2 و 3 حوزه (کارشناسی و کارشناسی ارشد) رشته های فلسفه و کلام حوزه علمیه تهران تا 18 شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مرکز آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت : به دلیل استقبال چشمگیر طلاب از دوره های آموزشی سطح دو فلسفه (کارشناسی) و سطح 2 و 3 (کارشناسی ارشد) فلسفه و کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ثبت نام این دوره ها تا 18 شهریور ماه تمدید شد.

محمد رضا عامریان با اشاره به این که اساتید انتخاب شده برای تدریس، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم هستند افزود: در تلاشیم که هر چه سریعتر با یکی از حوزه های علمیه خواهران ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم برای جذب خواهران طلبه ای که از این کلاسها استقبال کرده اند اقدام کنیم.

وی افزود: تاکنون نزدیک به یک هزار نفر در این طرح آموزشی ثبت نام کرده اند که 50 نفر از این افراد خواهان شرکت در دو رشته فلسفه و کلام بوده اند و چیزی بالغ بر 40 درصد نیز متقاضی ثبت نام در سطح سه بوده اند. همچنین میانگین معدل مدارک تحصیلی ارائه شده آنها تاکنون 5/16بوده است که از سطح بالای علمی متقاضیان شرکت کننده خبر می دهد.

کد مطلب 742453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها