تمدید مهلت ثبت نام طلاب در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مرکز آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت : به دلیل استقبال چشمگیر طلاب از دوره های آموزشی سطح دو فلسفه (کارشناسی) و سطح 2 و 3 (کارشناسی ارشد) فلسفه و کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ثبت نام این دوره ها تا 18 شهریور ماه تمدید شد.

محمد رضا عامریان با اشاره به این که اساتید انتخاب شده برای تدریس، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم هستند افزود: در تلاشیم که هر چه سریعتر با یکی از حوزه های علمیه خواهران ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم برای جذب خواهران طلبه ای که از این کلاسها استقبال کرده اند اقدام کنیم.

وی افزود: تاکنون نزدیک به یک هزار نفر در این طرح آموزشی ثبت نام کرده اند که 50 نفر از این افراد خواهان شرکت در دو رشته فلسفه و کلام بوده اند و چیزی بالغ بر 40 درصد نیز متقاضی ثبت نام در سطح سه بوده اند. همچنین میانگین معدل مدارک تحصیلی ارائه شده آنها تاکنون 5/16بوده است که از سطح بالای علمی متقاضیان شرکت کننده خبر می دهد.