دکتر فردین فتحی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در این پروژه با تحقیق در زمینه تمایز سلولهای بنیادی جنینی به سلولهای پیش ساز رگ موفق به تولید سلولهای پیش ساز رگ به صورت عملکردی شدیم.

وی وظیفه اصلی این سلولها را رگ سازی ذکر کرد و افزود: این اقدام می تواند زمینه مناسبی برای تهیه و تولید سلولهای پیش رگ ساز را در بدن فراهم کند.

فتحی توضیح داد: سلولهای پیش ساز رگ را می توان در جاهایی که نیاز به ایجاد عروق جدید است پیوند زد. این سلولها قادرند در محیط بدن به تولید عروق جدید کمک کند.

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تاکید بر اینکه سلولهای پیش ساز رگ ساز از سلولهای بنیادی موشی تولید شده است، به مهر گفت: برای اینکه این سلولها به انسان تعمیم پیدا کند فاصله زیادی در پیش داریم که امیدواریم بتوانیم به مرحله بالینی برسیم.