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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

98 درصد عناب کشور در خراسان جنوبی تولید می ‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این استان با یک هزار و 43 هکتار باغات عناب 98 درصد عناب کشور را تولید می ‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از باغات استان حدود دو هزار و 100 تن محصول برداشت می ‌شود، افزود: خراسان جنوبی مقام اول سطح زیر کشت در کشور را دارد و متوسط تولید این محصول نیز دو هزار و 95 کیلوگرم در هکتار است.

وی عمده سطح زیر کشت عناب را به ترتیب در شهرستان های بیرجند، نهبندان، قاین و سربیشه دانست و اظهار داشت: به دلیل مقاومت زیاد درخت عناب به شرایط نامساعد و خشکسالی این محصول مورد توجه زیاد باغداران قرار گرفته و تقاضا برای توسعه آن زیاد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته از محل اعتبارات یارانه نهال 45 هزار و 750 اصله پاجوش عناب در نقاط مختلف استان بین باغداران توزیع و غرس شده است.

زاری نبودن خزینه‌ های تکثیر را از جمله مشکلات پیش روی این محصول در استان عنوان کرد و افزود: با توجه به ذخایر ژنتیکی عناب در این استان کار تحقیقاتی در زمینه انتخاب گونه‌ های برتر، معرفی ارقام اصلاح شده، بررسی روش های مناسب تکثیر غیر جنسی و فرآوری محصول انجام نشده است.

وی تعداد بهره ‌برداران عناب در سطح استان خراسان جنوبی را هشت هزار و 420 نفر اعلام کرد و از مراکز تحقیقاتی و محققان خواست تا در زمینه محصول عناب در استان تحقیقات و فعالیت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 744833

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