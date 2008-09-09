برداشت خرما از نخیلات قصرشیرین آغاز شد

کیومرث شهبازی درگفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، سطح باغات خرمای این شهرستان را 463 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان 99 هکتار بارور و 364 هکتار به صورت نهال بوده و هنوز به سن باردهی نرسیده اند.

وی ارقام خرمای موجود شهرستان قصرشیرین را به ترتیب سطح زیر کشت شامل زاهدی، اشرسی، ازرق، خضراوی و جعفری دانست و گفت: زودرس ترین رقم خرمای قصرشیرین ازرق و دیررس ترین آن رقم اشرسی است که برداشت آن تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.

شهبازی تصریح کرد: متاسفانه امسال با توجه به بروز پدیده خشکسالی و طغیان آفت کنه شاهد ریزش محصول در باغات خرما بودیم که باعث کاهش عملکرد و افت تولید محصول در سال جاری شد، با این وجود پیش بینی می شود امسال با متوسط عملکرد هفت تن در هکتار بیش از 800 تن محصول از باغات خرمای این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به قدمت کاشت خرما در شهرستان قصرشیرین با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در راستای توسعه باغات خرما بیان داشت: هر ساله با اعطای تسهیلات کم بهره و طولانی مدت و توزیع نهال خرما به صورت رایگان و یارانه دار کشاورزان را به احداث باغات خرما تشویق می کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین افزود: در این راستا در سال جاری نیز با اعتباری بالغ بر 280 میلیون ریال 25 هکتار از باغات پیر و فرسوده باقی مانده از دوران جنگ تحمیلی حذف و با ارقام خرمای کشت بافت جایگزین شد.

قصرشیرین تنها منطقه استان کرمانشاه و حتی بخش شمال کشور است که به واسطه شرایط اقلیمی منحصر به فرد امکان پرورش خرما را دارد.