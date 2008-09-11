موفقیت پژوهشگران کشور در تولید غشاء الیاف تو خالی

مجید خلج زاده مدیر روابط عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: مرکز رشد پژوهشگاه دارای 40 واحد فناور است که یکی از شرکتهای این مرکز موفق به تولید غشاء الیافهای تو خالی شد.

وی با تاکید بر اینکه این غشا فناوری پیشرفته (hitech) در صنعت پلیمر است، افزود: این فناوری به طور انحصاری در اختیار کشورهای محدودی چون آمریکا و سوئیس است که به دلیل شرایط خاص کشور دسترسی به محصولات شرکتهای سازنده این نوع غشاها عملا میسر نیست.

خلج زاده با بیان اینکه این غشاها قادر به جداسازی هیدروژن و اکسیژن هستند، ادامه داد: در این طرح پس از طراحی، نصب و راه اندازی واحد نیمه صنعتی، غشاء پلیمری الیاف تو خالی به روش جدا سازی فازی تولید شد.

وی توضیح داد: با تغییر در شرایط فرآیند ساخت، دو ساختار متفاوت غشاهای نامتقارن متخلخل و غشاهای نامتقارن حاصل شد که منجر به کاربرد آن در سیستمهای جداسازی متفاوتی می شود.

خلج زاده مهمترین کاربرد غشاهای نامتقارن متخلخل را در میکروفیلتراسیون دانست و به مهر گفت: این غشاها برای جداسازی گازها، تراوش تبخیری و اسمز معکوس استفاده می شود. ضمن آنکه در حوزه های مختلف از جمله صنایع جداسازی گاز، صنایع تصفیه آب و پساب، صنایع غذایی، پزشکی، حمل و نقل، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی به مزایای این غشاها اشاره کرد و افزود: پایین بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه و عملیاتی، آسان بودن عملیات، پایین بودن مصرف انرژی، کم بودن وزن و حجم در مقایسه با سیستمهای جداسازی رایج مانند تقطیر، دستیابی به دانش فنی و ساخت غشاهای پلیمری الیاف تو خالی، ایجاد توانمندی در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی واحد صنعتی تولید غشا پلیمری و ایجاد زیرساخت تحقیق و پژوهش در زمینه علوم و تکنولوژی غشایی از جمله مزایا و ویژگیهای این فناوری است.