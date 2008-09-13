مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درقسمتی از این حکم آمده است: نظر به سوابق علمی و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه مدیریت اسلامی منصوب می شوید. امیدوارم در سایه الطاف ایزد منان و در ظل توجهات حضرت صاحب الزمان(عج) و با تدبیر و تلاش توام با اخلاص جناب عالی و دیگرهمکاران، گروه بتواند جایگاه شایسته ای را در ایفای وظایف پژوهشگاه احراز نماید.

حجت‌الاسلام امیر علی لطفی دارای مدرک کارشناسی الهیات و معارف اسلامی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و در حال حاضر دانشجوی دکترای رشته قرآن و علوم با گرایش مدیریت می باشد.

از جمله فعالیت های آموزشی این پژوهشگر می توان به تدریس بدایه‌الحکمه و نهایه‌الحکمه، نظام اجتماعی اسلام، اصول فقه، مسایل فقهی سازمان و مدیریت، دروس رشته مدیریت (مدیریت منابع انسانی،تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری، اصلاح تشکیلات و روش‌ها، مدیریت تحول سازمانی) اشاره کرد.