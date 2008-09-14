رحمان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: فاز اول مجتمع پرورش ماهی سیروان که شامل 38 مزرعه است تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کلیه اقدامات و عملیات ساخت فاز اول این مجتمع به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل نهایی اخذ مجوز برداشت آب از رودخانه سیروان نیز در حال انجام است که پس از اخد مجوزهای لازم فاز اول این مجتمع که یکی از بزرگترین مجتمع های پرورش ماهی در منطقه خاورمیانه به شمار می رود، به بهره برداری خواهد رسید.

معاون فنی اداره کل شیلات استان کردستان افزود: در حال حاضر دو مجتمع پرورش ماهی در استان کردستان با دارا بودن بیش از 92 مزرعه فعال بوده که بخش زیادی از نیازهای مصرفی استان را در زمینه تولید ماهی تامین می کنند.

میرزایی عنوان کرد: همچنین هم اکنون بیش از 90 مزرعه خرد و استخرهای چند منظوره در سطح استان نیز به پرورش و تولید ماهی می پردازند که با توجه به این شرایط استان کردستان را به یکی از استان های برتر کشور در زمینه تولید ماهی تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در استان کردستان بیش از یک هزار و 500 نفر به صورت مستیقم در بخش تولید و پرورش ماهی اشتغال دارند که با بهره برداری از فاز اول مجتمع سیروان این میزان به بالای دو هزار نفر افزایش خواهد یافت.

معاون فنی اداره کل شیلات استان کردستان در پایان یادآور شد: همچنین در استان کردستان 360 نفر صیاد فعالیت می کنند که از اول شهریور ماه سال جاری کار برداشت ماهی از دریاچه پشت سدهای استان و سایر مناطق را آغاز کرده اند.