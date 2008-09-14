19 هزار سفر کارت ملی در ایلام صادر شد

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای این 19 هزار سفر کارت ملی، دستگاه های کارت خوان این کارت نیز در اماکن اقامتی و پذیرایی استان نصب شده است.

وی بیان داشت: کلیه گردشگران می توانند با داشتن سفر ملی از مزایای این کارت در هتلها و اماکن تفریحی برخوردار بشوند.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 14 هنل و مسافرخانه در استان ایلام فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: حداقل تخفیف برای افراد دارای سفر کارت ملی در این اماکن 20 درصد است.

صفری میزان سفر به استان ایلام در ایام تابستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: میزان سفر و بازدید از استان ایلام در ایام تابستان در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.