سه رشته جدید فنی و مهندسی در دانشگاه آزاد زنجان تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی بعد ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران افزود: در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و توجه به نیازهای جامعه و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه رشته‌های فنی، همچنین پیگیری صورت گرفته، رشته‌های مهندسی عمران - سازه و مهندسی تکنولوژی متالوژی - ذوب فلزات در مقطع کارشناسی و کاردانی برق به مجموع رشته‌های واحد زنجان افزوده شده است.

وی ادامه داد: با افزوده شدن رشته‌های جدید طی دو سال گذشته 30 رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به مجموع رشته های دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد زنجان افزوده شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان یادآورشد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دارای 77 رشته تحصیلی می باشد.

پرتوی گفت: استفاده بهینه از امکانات از شاخصهای موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی در ربع قرن فعالیت است.

وی با اشاره به فعالیت موفقیت آمیز دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه کمی و کیفی آن افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به رغم همه موانعی که در مسیر توسعه و رشد خود داشته به پویایی و بالندگی دست یافته است و کارنامه آن درخشان و خدشه ناپذیر است و این موفقیت و بالندگی مرهون تلاش همه کارکنان، اساتید و مدیران این مجموعه دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان حل مشکلات در سیستم اداری را نیازمند عزم و تلاش جدی بدنه اداری و مدیریت مجموعه عنوان کرد و ادامه داد: موفقیت در کار نشان دهنده فعالیت است و تلاش ما به عنوان مدیر یک مجموعه این است که مطابق قوانین و بخشنامه ها عمل کنیم و حل مشکلات در یک سیستم اداری نیازمند توجه جدی به ساختارهاست و لازمه تغییر ساختار عزم جدی همه اجزای یک سیستم است.

پرتوی دانشگاه را یک نهاد آموزشی و فرهنگی مبتنی بر پایه دو رکن اساسی یعنی استاد و دانشجو استوار دانست و تاکید کرد: حل مشکلات مربوط به حوزه فرهنگ نیازمند ابزار فرهنگی است و با دید انتظامی و امنیتی نمی توان چنین مقولاتی را مرتفع کرد هر چند رفتارهای نامطلوب و ناپسند نیازمند تذکر است.

به گفته پرتوی میزان رضایتمندی دانشجو در کاهش بسیاری از معضلات فرهنگی و رفتارهای ناهنجار موثر است.