تندیس ملاصدرا در باغ جهان نمای شیراز نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید رضا گلزار ظهر امروز در نشستی خبری افزود: ماکت اولیه این تندیس و فضای اولیه آن که نمایی از طبیعت است طراحی شده که پس از اتمام طرح در باغ جهان نما نصب می شود.

وی تصریح کرد: پارک بعثت و دانشکده قرآنی نیز برای نصب این تندیس پیشنهاد شد که به دلایلی مورد تایید قرار نگرفت زیرا از آنجایی که تندیس ملاصدرا همراه با فضای طبیعی پیرامونش ساخته خواهد شد، درک مفهوم اصلی و ارزش هنری این منظره نیز به وقت کافی برای تامل نیاز دارد.

مدیر زیبا سازی و تاسیسات شهرداری شیراز در این خصوص اظهار داشت: استقبال گسترده شهروندان شیراز و مسافران برای بازدید از باغ جهان نما این وقت و فرصت کافی را برای برای تامل در این تندیس و شناخت کافی از ملاصدرا فراهم خواهد کرد.

گلزار در ادامه با اشاره به شروع عملیات نقاشی دیواری بر روی ضلع غربی دیوار ابوالکلام و مجتمع صنایع الکترونیک شیراز از ابتدای مهر ماه خبر داد و افزود: طرح این نقاشی طبیعت شیراز و المانهای بیانگر روحیات شهروندان شیرازی بوده که به منظور معرفی هرچه بیشتر جاذبه های طبیعی شهر در کنار زیباسازی سیمای شهری صورت می گیرد.