تحقیر میلان و سقوط به رده نوزدهم جدول رده بندی / شکست فیورنتینا برابر ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال میلان در زمین جنوا با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. اسکولی(30) و میلیتو(90- پنالتی) گل های تیم فوتبال جنوا را در این دیدار به ثمر رساندند.
در سایر دیدارهای برگزار شده از هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا نتایج زیر بدست آمد:
* بولونیا صفر - آتلانتا یک
* لاتزیو 2 - سامپدوریا صفر
* لچه 2 - کیه وو صفر
* ناپولی 2 - فیورنتینا یک
* رجینا یک - تورینو یک
* سیه نا 2 - کالیاری صفر
هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدار یوونتوس و اودینزه به پایان می رسد.
جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا در پایان بازیهای امشب به شرح زیر است:
1- لاتزیو 6 امتیاز- تفاضل گل 5+
2- آتلانتا 6 امتیاز- نفاضل گل 2+
3- تورینو 4 امتیاز- تفاضل گل 3+
4- اینترمیلان 4 امتیاز- تفاضل گل 2+
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19- آث میلان بدون امتیاز- تفاضل گل 3-
20- کالیاری بدون امتیاز- تفاضل گل 5-
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