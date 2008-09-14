تحقیر میلان و سقوط به رده نوزدهم جدول رده بندی / شکست فیورنتینا برابر ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال میلان در زمین جنوا با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. اسکولی(30) و میلیتو(90- پنالتی) گل های تیم فوتبال جنوا را در این دیدار به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای برگزار شده از هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا نتایج زیر بدست آمد:

* بولونیا صفر - آتلانتا یک

* لاتزیو 2 - سامپدوریا صفر

* لچه 2 - کیه وو صفر

* ناپولی 2 - فیورنتینا یک

* رجینا یک - تورینو یک

* سیه نا 2 - کالیاری صفر

هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار یوونتوس و اودینزه به پایان می رسد.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در پایان بازیهای امشب به شرح زیر است:

1- لاتزیو 6 امتیاز- تفاضل گل 5+

2- آتلانتا 6 امتیاز- نفاضل گل 2+

3- تورینو 4 امتیاز- تفاضل گل 3+

4- اینترمیلان 4 امتیاز- تفاضل گل 2+

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19- آث میلان بدون امتیاز- تفاضل گل 3-

20- کالیاری بدون امتیاز- تفاضل گل 5-