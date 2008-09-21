آغاز کار مدارس در هرمزگان 7 و 30 دقیقه صبح اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر تنفیذ اختیار زمان بازگشایی مدارس از سوی رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور، عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان زمان بازگشایی مدارس این استان را 7 و30 دقیقه اعلام کرد.

بر این اساس ساعت بازگشایی مدارس برای کلیه مقاطع از ابتدایی تا دبیرستان ساعت اعلام شده و ساعت پایان کار مدارس در مقطع ابتدایی 11 صبح، در مقطع راهنمایی 12 و 35 دقیقه و در مقطع دبیرستان 13 عصر تعیین شده است.

تعیین زمان بندی فوق بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته از سوی آموزش و پرورش هرمزگان و با تائید مراجع ذیصلاح از جمله معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان تعیین و به مدارس ابلاغ شده است.